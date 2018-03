Priemyselná produkcia v Japonsku sa vo februári zotavila

Napriek výraznému zotaveniu však výsledok zaostal za očakávaniami trhov.

Tokio 30. marca (TASR) - Po prepade o takmer 7 % zaznamenala priemyselná produkcia v Japonsku vo februári prudký obrat, uviedlo v piatok japonské ministerstvo hospodárstva, ktoré zverejnilo predbežný odhad. Napriek výraznému zotaveniu však výsledok zaostal za očakávaniami trhov.



Podľa údajov ministerstva sa priemyselná produkcia v Japonsku upravená o sezónne vplyvy zvýšila vo februári medzimesačne o 4,1 % po januárovom poklese o 6,8 %. Prispela k tomu najmä produkcia dopravných zariadení a produktov v oblasti elektroniky.



Výsledok je však slabší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom až o 5 %.



Medziročne sa produkcia v japonskom priemysle zvýšila o 1,4 %. Výsledok tak opäť zaostal za odhadmi trhov, ktoré počítali s rastom o 2,3 %. Navyše, v porovnaní s vývojom v januári to predstavuje výrazné spomalenie rastu, keď v prvom mesiaci roka sa priemyselná produkcia v Japonsku zvýšila medziročne o 2,5 %.



V marci očakávajú výrobcovia pokračovanie rastu priemyselnej produkcie, počítajú ale so spomalením na 0,9 %. V apríli by sa však tempo rastu malo opäť výrazne zrýchliť, podľa producentov by rast mal dosiahnuť 5,2 %.