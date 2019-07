Priemyselné zväzy: Zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur je neprimerané

Zvýšenie minimálnej mzdy zároveň ľudia podľa asociácie vo svojich peňaženkách až tak nepocítia.

Bratislava 31. júla (TASR) - Asociácia priemyselných zväzov považuje návrh ministerstva práce na zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur za neprimeraný. Upozorňuje na zhoršené prognózy vývoja ekonomiky.



"Prognózy jasne naznačujú očakávané zhoršenie ekonomického vývoja. Zvýšené mzdové náklady zamestnávateľov môžu znížiť objem výroby vo fabrikách a spôsobiť prepúšťanie ľudí," upozorňuje APZ.



Asociácia tiež uviedla, že v priemysle ľudia za minimálnu mzdu síce nepracujú, z jej výšky sa však odvíja výška príplatkov za prácu. Napríklad za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov. "Chýbal tu akýkoľvek náznak zdravého sociálneho dialógu," tvrdí APZ.



Zvýšenie minimálnej mzdy zároveň ľudia podľa asociácie vo svojich peňaženkách až tak nepocítia. "Zo zvýšenia minimálnej mzdy profituje najmä štátny rozpočet. To, čo by skutočne pocítili, je zavedenie 100 % daňovej odpočítateľnej položky až na úroveň minimálnej mzdy. To je riešenie, ktoré dlhodobo presadzujeme," dodala APZ.