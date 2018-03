PRIESKUM: Celkový počet zamestnancov by sa mal globálne zvyšovať

V globálnom meradle očakáva nárast počtu zamestnancov 43 zo 44 krajín.

Bratislava 17. marca (TASR) – Celkový počet zamestnancov by sa mal globálne zvyšovať. Predpokladajú to v prieskume ManpowerGroup Index trhu práce vo svete zamestnávatelia z takmer všetkých opýtaných krajín.



V globálnom meradle očakáva nárast počtu zamestnancov 43 zo 44 krajín. "Taliansko ako jediné je v mínuse už dlhšiu dobu," pripomenul Jiří Halbrštát, marketingový manažér spoločnosti ManpowerGroup. Istota zamestnávateľov z krajín, kde sú dostupné sezónne očistené dáta, je najväčšia na Taiwane, v Japonsku, Maďarsku a USA. Na druhej strane najslabšia je v Taliansku, Česku a Švajčiarsku.



"Zaujímavým trendom je, že sme boli zvyknutí v prvej tretine v predchádzajúcich desiatich rokoch vidieť predovšetkým krajiny ázijské alebo z Južnej Ameriky, kde bol vývoj pred krízou najdynamickejší," podotkol s tým, že v súčasnosti sa začali v prvej tretine objavovať európske krajiny.



Chorvátsko, ktoré sa do prieskumu zapojilo po prvý raz, vykazuje na základe sezónne neočistených dát zdravé náborové prostredie s indexom +29 %. To znamená, že tretina všetkých opýtaných zamestnávateľov v Chorvátsku plánuje v budúcich troch mesiacoch zvýšiť počet pracovných síl.



V rámci regiónu EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) hlási na základe sezónne očistených dát najsilnejšie náborové plány Maďarsko. Poháňa ho najmä odvetvie stavebníctva. Najsilnejší trh práce od tretieho štvrťroku 2008 bol zaznamenaný v Grécku. Najoptimistickejšie plány v oblasti ľudských zdrojov za posledných šesť rokov má aj Nemecko, podobne veľmi priaznivé náborové prostredie predpokladá Fínsko či Holandsko. "Slovensko si v tom medzinárodnom porovnaní stojí veľmi dobre, je na konci prvej tretiny," priblížil Halbrštát, pričom hodnota indexu v SR je +12 %.



Spoločnosť ManpowerGroup v rámci prieskumu oslovila viac ako 59.000 zamestnávateľov v 44 krajinách sveta, aby zistila, aké sú ich náborové plány.