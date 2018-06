Prieskum: GDPR zasahuje v Európe každú druhú firmu

Niektoré firmy sa dokonca boja, že GDPR nezvládnu.

Bratislava 7. júna (TASR) - Nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe je GDPR (General Data Protection Regulation) veľkou témou. Ukazuje to špeciálny prieskum, ktorý vypracovala spoločnosť EOS KSI. Takmer polovica európskych firiem v ňom uviedla, že ich nové nariadenie o ochrane osobných údajov veľmi ovplyvňuje. Musia prijímať nových ľudí, upravovať svoje fungovanie a zvyšovať množstvo byrokracie. Niektoré firmy sa dokonca boja, že GDPR nezvládnu.



Až 41 % európskych spoločností uvádza, že sa ich GDPR dotýka. Ďalších 16 % si myslí, že ich nové nariadenie obmedzuje iba čiastočne. Väčšiu pozornosť mu venujú v západnej ako vo východnej Európe a podľa prieskumu sa ním zaoberajú aj niektoré mimoeurópske krajiny.



Takmer totožné odpovede ako vo zvyšku Európy zaznamenalo aj Slovensko. Až 41 % slovenských firiem uvádza, že má na ne GDPR veľký vplyv. Štvrtina všetkých firiem však vyhlasuje, že sa ich nové nariadenie vôbec netýka.



"Pre väčšinu európskych firiem znamená GDPR najmä viac byrokracie a vyššie nároky na uchovávanie dokumentov. Na druhej strane si však uvedomujú, že na oplátku budú mať vyššiu úroveň bezpečnosti údajov," hovorí konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Michal Šoltes.



Prieskum však ukázal aj ďalšiu zaujímavú vec. Každá štvrtá spoločnosť v Európe sa obáva, že GDPR môže ohroziť jej obchodný model. Podľa Šoltesa je preto dôležité, aby si buď sami zistili, aké povinnosti sa na ne vzťahujú alebo sa poradili s konzultantmi. Práve nesprávne informácie o GDPR často vyvolávajú paniku a zbytočný strach o budúcnosť firiem.



GDPR nadobudlo účinnosť 25. mája a firmám prinieslo rad nových povinností. Svojich zákazníkov musia omnoho presnejšie ako v minulosti informovať, čo robia s ich osobnými údajmi a komu ich poskytujú. Zákazníci zároveň získavajú právo požiadať o úplné vymazanie svojich údajov z databáz firiem. Každý únik osobných údajov musia firmy bezprostredne nahlásiť a navrhnúť riešenie.



Za nedodržanie týchto ustanovení hrozí pokuta až do výšky 20 miliónov eur alebo do výšky štyroch percent celosvetového ročného obratu firmy.



Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices, Special Report GDPR“ (Európske platobné postupy, Špeciálny prieskum o GDPR) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť.



Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS v úvode roka 2018 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti. Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3200 spoločností v 16 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur s počtom zamestnancov 180.



Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.



TASR informovala spoločnosť EOS KSI Slovensko