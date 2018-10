PRIESKUM: Väčšina Slovákov nechce uhlie, prikláňajú sa k útlmu ťažby

Prieskum organizácie Greenpeace sa uskutočnil od 13. septembra do 1. októbra 2018 na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva v počte 1000 osôb.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Väčšina Slovákov nechce uhlie. Vyplýva to z prieskumu organizácie Greenpeace Slovensko vypracovaného v spolupráci s prieskumnou agentúrou Median SK. Prieskum sa uskutočnil od 13. septembra do 1. októbra 2018 na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva v počte 1000 osôb.



Nadpolovičná väčšina občanov sa podľa prieskumu prikláňa k útlmu ťažby uhlia aj k útlmu výroby elektriny a tepla z uhlia (60 a 64 % opýtaných). Ľudia sú výrazne nespokojní so spôsobom, akým sa slovenské uhlie financuje. Až 70 % obyvateľstva nesúhlasí s tzv. všeobecným hospodárskym záujmom, teda so spotrebiteľskými doplatkami na uhlie. Navyše, až 74 % opýtaných je aj všeobecne proti dotáciám pre firmy ťažiace uhlie.



Dôvodom číslo jedna pre útlm uhlia pre Slovákov a Slovenky nie je podľa prieskumu ekonomická motivácia, ale znečistenie životného prostredia a vplyv ťažby aj spaľovania uhlia na ľudské zdravie. Nadpolovičná väčšina si zároveň nepraje, aby uhoľná spoločnosť na hornej Nitre dostala povolenie na otvorenie 12. ťažobného poľa a mohla tak ťažiť uhlie až do roku 2034.



Podľa prieskumu, naopak, opýtaní veľmi výrazne podporujú obnoviteľné zdroje energie (OZE) v energetike. Energetickú budúcnosť vidia hlavne v obnoviteľných alternatívach (73 %). To je výrazne viac oproti fosílnym palivám ako uhlie či zemný plyn (5 % a 14 %). Približne 91 % Slovákov a Sloveniek si myslí, že by Slovenská republika mala viac podporovať výrobu energie z OZE. Asi 80 % opýtaných si praje, aby premiér Pellegrini podporil prechod regiónu horná Nitra od uhlia smerom k čistejšej energetike aj k tzv. čistým pracovným miestam.



"Je najvyšší čas, aby politici začali brať vážne názory obyvateľstva na ťažbu aj spaľovanie uhlia na Slovensku, a to najmä v regióne hornej Nitry, ktorý je dlhodobo vystavený znečisteniu. Všetci Slováci a Slovenky za uhlie v tomto momente platia, a v prieskume sa vyjadrili jasne. Chcú budúcnosť, kde zdravie ľudí a životného prostredia sú prioritami. Veríme, že na základe týchto zistení začnú politici konať," povedala riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.



Greenpeace Slovensko plánuje odovzdať správu z prieskumu kľúčovým predstaviteľom slovenskej vlády a chce im dať priestor zaujať stanovisko k ťažbe uhlia na hornej Nitre.