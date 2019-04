Prieskum hotelov a reštaurácií: Koľko vyhadzujú potravín?

Podľa prieskumu až 58 % gastronomických prevádzok nevie, koľko odpadu mesačne vyprodukuje.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Na Slovensku je stále veľa hotelov a reštaurácií, ktoré nesledujú množstvo vyhodených potravín a doteraz sa nestretli ani s termínom zero waste. Tvrdia síce, že odpad nejakým spôsobom triedia, väčšinou však len odvážajú kuchynský odpad, ale papier, plasty a iné obaly hádžu do košov spolu s ostatným odpadom. Ukázal to prieskum, ktorý si dal vypracovať veľkoobchod METRO na vzorke 300 svojich zákazníkov.



"Až 58 % gastronomických prevádzok nevie, koľko odpadu mesačne vyprodukuje. V dobe, kedy sa z každej strany ozýva, aké dôležité je v podnikaní myslieť aj na ekológiu, je to zarážajúce číslo. Poznať množstvo odpadu je totiž základom, aby prevádzky mohli pristúpiť ku krokom, ktoré povedú k jeho zníženiu," komentuje výsledky prieskumu Anežka Kováliková, ambasádorka udržateľnosti veľkoobchodu.



Termín zero waste medzi prevádzkami tiež nie je veľmi známy, až 64 % z nich sa s ním nikdy nestretlo. Napriek tomu oslovení respondenti uvádzajú, že odpad triedia, pozitívne stanovisko poskytlo až 90 % z nich. Najčastejšie prevádzky odvážajú kuchynský odpad a triedia použitý olej, no možností na zodpovedné správanie voči prostrediu je ďaleko viac.



"Biologicky rozložiteľný odpad tvorí nadpolovičnú väčšinu vyprodukovaného odpadu aj v samotných domácnostiach. Je preto hlavnou triediteľnou zložkou, ktorú vieme premeniť na kompost ako zdroj živín. Vysoký podiel tvoria následne papier a plasty. Triedením zvyšujeme mieru recyklácie. Neplytvanie zdrojmi ako voda - energie, je rovnako dôležitým nástrojom vedúcim k udržateľnosti prevádzok," uvádza Petra Csefalvayová z Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku (INCIEN).



Prieskum poukázal aj na prevádzky, ktoré si sledujú množstvo vyhodených potravín – je ich 42 %. Vyše polovica z nich vytvorí mesačne do 100 kilogramov odpadu, 14 % z oslovených prevádzok má dokonca kompostér.



Firmy, ktoré podnikajú kroky smerujúce k udržateľnosti priznávajú, že im toto správanie prináša zvýšené nároky na financie a často by potrebovali pomôcť a poradiť. Až 57 % z oslovených prevádzok má dodatočné náklady spojené s triedením odpadu a 89 % by privítalo podporu vo forme konzultácií.



Veľkoobchod v spolupráci s INCIEN a Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov pripravilo Memorandum o dodržiavaní zero waste princípov. Memorandum sa snaží upozorniť na to, ako ľudia zaobchádzajú s potravinami. Preto vytýčilo päť základných princípov, ktoré sú pri zmene dôležité. Patria sem: rešpektovanie človeka a jeho zdravia, využívanie kvalitných potravín od lokálnych výrobcov, šírenie potravinovej solidarity, rozumné zaobchádzanie s potravinami vrátane recyklácie a kompostovania.