Prieskum: Mladí kolegovia sú k starším spolupracovníkom tolerantní

Bratislava 21. februára (TASR) - Spoločnosť Paylab Data Research zisťovala postoje Slovákov voči spolupráci s kolegami nad 55 rokov. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 2441 respondentov. Vyplynulo z neho, že 36 % odpovedajúcich sa v súčasnosti stretáva so zamestnancami v tejto vekovej skupine. Ukazuje sa, že takíto zamestnanci dostávajú v súčasnosti najviac príležitostí v štátnej správe, vo výrobe a v oblasti bezpečnosti.



Skúsenosti s pracovníkmi nad 55 rokov deklarovali respondenti najviac v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Najmenej to bolo v košickom regióne. Prieskum ukázal, že väčšina ľudí problém s kolegami nad 55 rokov nemá.



Takmer štvrtina Slovákov považuje takúto možnosť za pozitívum. Spolupráca im môže pomôcť spoznať nové rozmedzie rozmýšľania. Často sa totiž ukazuje, že staršia generácia koná na základe mnohých skúseností, ktoré mladší kolegovia ešte nemajú. Naopak, negatívny postoj k takýmto kolegom majú zhruba tri percentá Slovákov.



Prieskum tiež ukázal, že skúsenosti Slovákov prinášajú pozitívnejšie postoje. Zamestnanci, ktorí v súčasnosti majú kolegov nad 55 rokov, sú voči tejto skupine ľudí tolerantnejší a vnímajú viac plusov. Viac ako tretina takýchto zamestnancov vníma spoluprácu pozitívne, takmer 56 % prítomnosť starších na pracovisku akceptuje.



Zamestnanci, ktorí túto skúsenosť nemajú, si spoluprácu vedia predstaviť menej. Iba necelých 12 % by takýchto kolegov prijala hneď pozitívne a 34 percent by ich akceptovala.



Výsledky prieskumu tiež poukázali na výskyt diskriminácie na pracovisku. Desatina respondentov priznala, že sa na pracovisku stretla so znevýhodňovaním.



"Najčastejším dôvodom diskriminácie či znevýhodňovania bolo iné názorové presvedčenie. S takýmto problémom sa stretlo 30 % respondentov. Ukazuje sa však, že vek je druhým najčastejším dôvodom. So znevýhodnením na pracovisku na základe veku sa stretlo 26 % respondentov." Uviedla Nikola Richterová z Profesie.



Ďalšími príčinami boli diskriminácia na základe pohlavia, fyzického výzoru, potreby starostlivosti o dieťa, sociálny status či zdravotné znevýhodnenie.