Prieskum: Podnikateľské prostredie sa v prvom polroku opät zhoršilo

Za najväčšie nedostatky označili podnikatelia vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva, byrokraciu, kvalitu.

Bratislava 30. júla (TASR) – Podnikateľské prostredie sa na Slovensku v prvom polroku tohto roka opäť zhoršilo, a to z pôvodných 100 bodov v roku 2001 na súčasných 42,69 bodu. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) medzi podnikateľmi, ktorí hodnotili vplyv štátu, iných vonkajších faktorov, ale aj vplyv samotných podnikov na podnikateľské prostredie, informovala v utorok PAS. Index podnikateľského prostredia (IPP) zisťovala PAS už po 68. raz.



Oproti predchádzajúcemu polroku klesol IPP o 0,98 bodu. "Pravdou je, že negatívny pohľad na podnikateľské prostredie sa za posledný rok a pol postupne zmierňuje," uviedol výkonný riaditeľ PAS Peter Serina. IPP od roku 2006 kontinuálne klesá z vtedajšej hodnoty 126 bodov. Podľa Serinu ide o pocitový index podnikateľov. Pokiaľ neprevážia v ich ponímaní pozitíva nad negatívami, bude klesať, hoci pomalšie, aj naďalej.



Za najväčšie nedostatky označili podnikatelia vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva, byrokraciu, kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov, ale napríklad aj ziskovosť a plnenie finančných záväzkov podnikov. Nespokojní sú rovnako aj s uplatňovaním princípu rovnosti pred zákonom, s efektívnosťou hospodárenia štátu, s prístupom k štátnej pomoci, zrozumiteľnosťou, použiteľnosťou a stálosťou právnych predpisov a úrovňou korupcie na úradoch. Podnikatelia oproti predchádzajúcemu polroku menej negatívne hodnotili oblasť pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy upravujúcu dane, poplatky a investície.



"Príčinu tohto negatívneho naladenia vidíme aj v tom, aký je prístup politickej reprezentácie k podnikateľskému stavu, ktorý je do značnej miery konfrontačný, miestami až dehonestujúci," povedal Serina.



Negatívne nálady podnikateľov podľa riaditeľa PAS podporuje aj spôsob a frekvencia prijímania legislatívy, ktorá má vážny dosah na podnikateľov. "Často sa stáva, že podnikatelia sú postavení pred hotovú vec, pričom majú pocit, že ich oprávnené záujmy sú prehliadané, a naopak, záujmy sociálnych partnerov sú uprednostňované. Sme presvedčení, že záujmy podnikateľov, zamestnancov a celej spoločnosti nie sú v protiklade," dodal riaditeľ.



Podľa prieskumu v prvom polroku podnikateľské prostredie najviac poškodila novela zákona o dôchodkovom strope. Na druhej strane podnikatelia ocenili novelu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.