Prieskum: Pre takmer dve tretiny firiem bude blockchain relevantný

Bratislava 4. februára (TASR) - Takmer dve tretiny zástupcov firiem zo strednej a východnej Európy (SVE) sa domnievajú, že technológia blockchain bude pre nich relevantná, jedna tretina tvrdí, že jej prijatie je pre nich dôležité a je prioritou. Vyplýva to z výsledkov prieskumu v desiatich krajinách SVE, vrátane SR, ktorá bola súčasťou celosvetového prieskumu spoločnosti Deloitte.



Podľa ďalších výsledkov väčšina respondentov z SVE ešte nezačala investovať do technológie blockchain a iba jedna štvrtina potvrdila, že ich uskutočnila. Napriek tomu, že 76 % respondentov z tohto regiónu zdieľa myšlienku, že blockchain sa všeobecne ujme, 27 % z nich plánuje nahradiť svoj existujúci systém alebo jeho časti inováciami založenými na tejto technológii.



Jedna štvrtina respondentov tvrdila, že už investovala v súvislosti s blockchainom. Takmer 30 % respondentov uviedlo, že v roku 2019 investuje do tejto technológie najmenej 100.000 eur. “Niektoré spoločnosti vyvíjajú klientske či serverové riešenia založené na technológii blockchain, u iných prebiehajú projekty týkajúce sa výmeny existujúceho systému," uviedol partner spoločnosti Michal Kopanič.



Podľa účastníkov prieskumu sú najdôležitejšími výhodami tejto technológie nové obchodné modely a nové zdroje príjmov. Viac ako polovica opýtaných zástupcov firiem zo SVE považuje očakávania súvisiace s blockchainom za prehnané. Napriek tomu 45 % respondentov verí, že táto technológia zmení ich odvetvie a ich spoločnosť stratí konkurenčnú výhodu, ak blockchain neprijme. Najväčšie obavy z takejto hrozby pre podnikanie vyjadrili zástupcovia energetiky, technológií, médií, telekomunikácií, ale aj finančných služieb.



Na druhej strane v krajinách SVE sa dve tretiny respondentov domnievajú, že blockchain ponúka viac, ako len novú technológiu platieb a okrem finančného sektora bude mať vplyv na viaceré odvetvia.



Zavádzanie technológie blockchain je zatiaľ v SVE v počiatočnom štádiu. V USA a niektorých západoeurópskych krajinách je štádium rozvoja pokročilejšie a spoločnosti sa už presúvajú z osvojenia technológie na identifikovanie a vytváranie praktických podnikových aplikácií. „Blockchain sa rozvíja miernejším tempom, než sa očakávalo. Stredná a východná Európa je v procese prijatia blockchainu niekoľko krokov za americkým a západoeurópskym regiónom, pričom sa rozhodla vyčkávať a sledovať, ako sa situácia vyvinie,“ uzatvára Kopanič zo spoločnosti Deloitte.