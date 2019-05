Prieskum: Pri výbere potravín je pre Slovákov rozhodujúca čerstvosť

Prieskum ukázal, že ak majú slovenskí spotrebitelia na výber porovnateľné slovenské a zahraničné potraviny, jednoznačne dominuje voľba slovenských výrobkov.

Bratislava 21. mája (TASR) - Slováci pri výbere potravín hľadia na množstvo aspektov, ktoré ovplyvňujú ich rozhodovanie o kúpe produktu. Pri výbere je pre nich najdôležitejšia čerstvosť a kvalita potravín, až následne na tretiu priečku radia cenu. Preferencia zdravého životného štýlu posunula zdravé zloženie potravín na štvrté miesto a v tesnom závese za ním nasleduje krajina pôvodu. Ukázal to prieskum spoločnosti Nielsen, zameraný na postoj Slovákov ku slovenským potravinám, ktorý zároveň analyzuje predaje slovenských maloobchodníkov, teda to, čím si slovenskí spotrebitelia reálne plnia svoje nákupné košíky.



Prieskum ukázal, že ak majú slovenskí spotrebitelia na výber porovnateľné slovenské a zahraničné potraviny, jednoznačne dominuje voľba slovenských výrobkov. Deklaruje to takmer 70 % Slovákov, kým len 1,4 % z nich by volilo zahraničnú značku. Slovenský pôvod potravín je najdôležitejším atribútom pri výbere mäsa a mäsových výrobkov, kde až 91 % Slovákov považuje pôvod výrobku zo Slovenska za veľmi dôležitý.



Hneď za mäsovými výrobkami sa umiestnili mlieko a mliečne výrobky a pekárenské výrobky (88 %). Pôvod ovocia a zeleniny zo Slovenska považuje za dôležitý 84 % Slovákov a pre tri štvrtiny slovenských spotrebiteľov je dôležitý pri múke, cukre a strukovinách. Z nápojov radili Slováci na najvyššie priečky v dôležitosti slovenského pôvodu pivo, nasledujú nealkoholické nápoje, minerálne vody a víno (nad 40 %). Pôvod zo Slovenska pri tvrdom alkohole je dôležitý približne pre štvrtinu Slovákov.



Spoločnosť Nielsen analyzovala vybrané produktové skupiny a porovnala tržby slovenských a zahraničných značiek s osobitným vyčlenením privátnych značiek za rok 2018 a porovnala aj trend s rokom 2016. "Zo skúmaných produktových skupín potravín nás zaujal najvyšší podiel slovenských značiek v tvrdom alkohole a minerálnych vodách, teda práve v tých kategóriách, kde Slováci nedeklarovali najvyššiu dôležitosť slovenského pôvodu. V tvrdom alkohole bol v roku 2018 podiel slovenských značiek takmer 60 % a od roku 2016 mierne poklesol. Pri minerálnych vodách rovnako došlo k miernemu poklesu slovenských značkových výrobkov a ich podiel sa stabilizoval na 56 %," uvádza Jana Magicová zo spoločnosti Nielsen.



Podľa nej je viditeľný pozitívny trend v dôležitosti postavenia slovenských značiek najmä pri jogurtoch, v roku 2018 dosiahli značkové slovenské jogurty podiel 44 %, kým pred tromi rokmi to bolo len 40 %. Podobne v maslách a margarínoch došlo k výraznejšiemu posilneniu postavenia slovenských značiek a za tri roky narástol podiel zo 17 % na 20 %.



O tom, že slovenské značky majú veľký potenciál na slovenskom trhu, svedčí aj ich najsilnejšia preferencia v rámci rôznych krajín pôvodu. Za najkvalitnejšie považujú Slováci potraviny práve zo Slovenska, nasledujú nemecké a rakúske potraviny. S odstupom na štvrtej priečke sa umiestnili české produkty, na piatu pozíciu sa zaradilo Taliansko a následne takmer rovnaký postoj majú Slováci k maďarskému a španielskemu pôvodu potravín. Osmičku krajín uzatvára Poľsko, ktoré Slováci umiestnili pri vnímaní kvality potravín na posledné miesto z vybraných krajín.