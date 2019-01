PRIESKUM: Slováci investujú do svojich nehnuteľností a rekonštruujú

Do rekonštrukcie alebo aspoň čiastočnej obnovy svojho bytu, domu či chalupy sa minulý rok pustila štvrtina ľudí na Slovensku.

Bratislava 24. januára (TASR) - Slováci si čoraz viac zveľaďujú svoje nehnuteľnosti. Do rekonštrukcie alebo aspoň čiastočnej obnovy svojho bytu, domu či chalupy sa minulý rok pustila štvrtina ľudí na Slovensku.



Najčastejšie išlo o úpravu kuchyne, ktorá bola súčasťou takmer polovice realizovaných rekonštrukcií. Tridsať percent rekonštruujúcich investovalo do okien a každý desiaty opravoval, či vymieňal strechu. Väčšina opýtaných minula na rekonštrukcie do 10.000 eur. Nie vždy sa však zmestili do plánovaného rozpočtu. Štyria z desiatich totiž uviedli, že sa im rekonštrukcia oproti pôvodným plánom predražila. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Home Credit.



"Najčastejšie to boli zmeny a vylepšenia kuchýň, ktoré boli súčasťou skoro polovice rekonštrukcií. Štyria z desiatich prerábali kúpeľne, podobne často to boli aj spálne, detské izby či obývačky. Tridsať percent ľudí sa pustilo do výmeny alebo opravy okien a 14 percent menilo rozvody elektriny alebo plynu. Každá desiata domácnosť menila alebo opravovala strechu, sedem percent pivnicu či garáž. No a celkovú rekonštrukciu svojej nehnuteľnosti vlani zvládli dve percentá Slovákov," približuje výsledky prieskumu analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit.



Rekonštrukcia nehnuteľnosti je zväčša finančne aj logisticky náročný proces, do ktorého sa mnohí púšťajú svojpomocne aj preto, aby ušetrili, ďalší to nechajú na odborníkov a všetky náklady musia uhradiť. Väčšina respondentov, až ôsmi z desiatich, minula na svoje rekonštrukcie sumu do 10.000 eur. Pätina ľudí sa dokázala zmestiť s výdavkami do rozpätia od 1500 do 3000 eur. Boli aj nákladnejšie rekonštrukcie, hoci ich bolo v porovnaní s tými lacnejšími, výrazne menej. Približne každý desiaty minul viac ako 20.000 eur.



Zaujímavý je aj pohľad na to, koľko by Slováci minuli na rekonštrukcie v budúcnosti. Najviac z nich, viac ako 40 percent, by investovalo do rekonštrukcie od 1000 do 3000 eur. No našlo by sa aj sedem percent Slovákov, ktorí by na opravy či modernizácie dali aj viac ako 25.000 eur.



"Najčastejšie ide o míňanie vlastných usporených peňazí, čo uviedla v prieskume viac ako polovica respondentov. Každý desiaty to rieši spotrebiteľským úverom od banky alebo nebankovej spoločnosti. Šesť percent ľudí si zoberie hypotéku a tri percentá si požičajú od rodiny alebo priateľov," uzatvára analytik.