PRIESKUM: Takmer štvrtina stavbárov SR sa v uplynulom roku zadĺžila

Bratislava 26. októbra (TASR) - V európskom porovnaní sa slovenským zamestnancom v stavebníctve nedarí veľmi dobre. Viac ako štvrtina by rada zmenila profesiu, tretina svoju finančnú situáciu hodnotí ako ťažkú a takmer štvrtina sa v uplynulom roku zadlžila, aby pokryla bežné životné náklady. Situáciu pracovníkov v stavebnom sektore na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku, Rumunsku, Španielsku, Nemecku a Taliansku hodnotil prieskum, realizovaný pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.



Najviac samostatne pracujúcich odborníkov v stavebníctve pôsobí na Slovensku (36 %), v Českej republike je ich 27 %, čo je rovnaké ako v Španielsku (27 %) a podobné ako v Nemecku (29 %). Tretina slovenských stavbárov hodnotí svoju finančnú situáciu ako ťažkú, keď im občas neostáva dostatok prostriedkov na pokrytie bežných nákladov v domácnosti. Ešte horšie sú na tom stavbári v Rumunsku a Španielsku. Celých 26 % slovenských stavbárov by radšej vykonávalo inú profesiu, čo je najviac v porovnaní s ostatnými národmi, najradšej svoju prácu majú českí a talianski stavbári.



"Iba 22 % slovenských stavbárov zaznamenalo nedávno nárast príjmu, zatiaľ čo pokles evidovalo celých 40 % z oslovených. Najviac stavbárov (43 %) si polepšilo v Nemecku, najviac klesali príjmy v Španielsku (57 %). Rastúci príjem slovenskí stavbári najčastejšie využívajú na sporenie (29 % oslovených) a splácanie dlhov (26 % pracovníkov). Najsporivejší sú Nemci a Poliaci, najviac utrácajú talianski a španielski stavbári," informovala TASR Jana Žaludová zo spoločnosti KRUK.



Pokiaľ ide o výšku úspor, pohybujú sa slovenskí stavbári v priemere sledovaných krajín. Najviac majú nasporené Nemci a Poliaci. Slováci pracujúci v stavebníctve častejšie než ich kolegovia z ďalších krajín nechávajú nasporené peniaze na bežnom účte, rovnako ako Taliani. Napríklad v Rumunsku je najčastejším spôsobom uloženia úspor hotovosť, Česi investujú do nehnuteľností a Nemci najčastejšie využívajú termínované vklady. Najmenej populárne sú medzi stavbármi investičné fondy.



"Slovenskí stavbári v porovnaní so svojimi kolegami majú problém s platbami svojich záväzkov, v uplynulom roku sa celková suma platieb po splatnosti pohybovala okolo ôsmich mesačných platov. Zároveň takmer štvrtina respondentov (24 %) uviedla, že si v posledných 12 mesiacoch vzali úver z dôvodov pokrytia bežných nákladov domácnosti. Podobne sú na tom stavbári v Poľsku a Rumunsku. Lenže pri nedostatku peňazí na extra výdavky si Slováci rovnako ako Česi najčastejšie hľadajú ďalšie pracovné zákazky," doplňuje Žaludová.