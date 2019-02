Prieskum ukázal, že SR má vysokú podporu pre sídlo agentúry práce

Štát si dal v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí vypracovať prieskum podpory kandidatúry Slovenska medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ).

Bratislava 20. februára (TASR) - Slovensko má veľkú šancu, aby sa v Bratislave zriadilo sídlo Európskej agentúry práce (ELA), a medzi členskými štátmi je vnímané ako silný kandidát. Tvrdí to ministerstvo práce v materiáli zaoberajúcom sa prípravou SR na získanie sídla ELA, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda. Rezort financií však bude musieť nájsť finančné prostriedky na dokončenie kandidatúry Slovenska.



Počas mesiaca pripravuje minister práce Ján Richter (Smer-SD) podľa vlastných slov v tejto súvislosti cesty do všetkých krajín EÚ s cieľom lobovať a získavať podporu. "Pretože je reálny predpoklad, že rozhodnutie, ktoré má padnúť na Rade ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny, by malo byť ešte niekedy pred letom urobené, preto je pre nás jednoducho dôležité, aby sme tú podporu mali vopred vyjadrenú," priblížil po rokovaní vlády. Záujem o sídlo ELA prejavili aj Rumunsko, Lotyšsko, Cyprus a Chorvátsko.



Rezort práce má na sídlo ELA vytypovaný priestor v okolí autobusovej stanice a novej výstavby biznis centra. Richter skonštatoval, že boli aj predbežné konzultácie a urobená "preddohoda" o možnom sídle. "Ale treba povedať, že o tom nebudeme rozhodovať my," podotkol s tým, že túto ponuku posunie ministerstvo ďalej tým, ktorí o tom budú rozhodovať v Európskej komisii. Ide pritom o jednu z alternatív, v hre sú podľa rezortu práce tri priestory.



Štát si dal v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí vypracovať prieskum podpory kandidatúry Slovenska medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ). "Podporu SR zatiaľ potvrdili partneri z V4 a neformálne niekoľko ďalších členských štátov vrátane Luxemburska a Estónska. Krédo Slovenska ako vhodného kandidáta zvyšuje aj konštruktívny prístup v rokovaniach o revízii smernice o vysielaní pracovníkov a balíku mobility, ktorý oceňujú predovšetkým partneri z Francúzska a Nemecka," tvrdí v materiáli rezort práce. Vysokú podporu majú naznačovať aj rokovania ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) na bilaterálnej úrovni, ako aj poskytnuté informácie zastupiteľskými úradmi Slovenska v EÚ. Okrem prieskumu vláda pripravila aj propagačný materiál o hlavnom meste, v ktorom by mohla agentúra sídliť.



Ďalším krokom pri realizácii kandidatúry Slovenska bude podľa ministerstva aktívny politický lobing zo strany predstaviteľov vlády. "Spôsob a časový rámec rozhodovania o sídle ELA zatiaľ nie je známy, avšak, vychádzajúc z predošlej praxe zriaďovania decentralizovaných agentúr EÚ, je zrejmé, že rozhodnutie padne na úrovni členských štátov," doplnilo ministerstvo.



Na dokončenie ponuky kandidatúry Slovenska je potrebné vyčleniť zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky, o akú sumu by malo ísť, ministerstvo zatiaľ nevyčíslilo. Toto bude úlohou ministerstva financií. "S cieľom ponúknuť konkurencieschopnú kandidatúru Slovenska na sídlo ELA v Bratislave je nevyhnutné poskytnúť zo strany SR garancie súvisiace so stabilizáciou sídla. Takéto garancie sú štandardnou súčasťou ponuky členského štátu, ktorý kandiduje na budúce sídlo agentúry, a majú za cieľ zaručiť efektívne a bezproblémové fungovanie agentúry, predovšetkým v jej začiatočných štádiách," dodal rezort práce.



Odhaduje sa, že ročný rozpočet ELA sa bude pohybovať na úrovni 50 miliónov eur. Agentúra bude mať približne 140 zamestnancov, z toho 60 expertov, ktorých vyšlú členské štáty. Budú zastávať aj úlohu národných styčných úradníkov.