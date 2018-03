PRIESKUM: Záujem o priemyselné nehnuteľností predbehol kancelárie

Vyplýva to z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE v rámci krajín Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA).

Bratislava 19. marca (TASR) - Pri investíciách do komerčných nehnuteľností sú medzi investormi najžiadanejšie priemyselné a najmä logistické budovy. Po prvý raz tak záujem o priemyselné nehnuteľnosti predbehol kancelárie.



Vyplýva to z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE v rámci krajín Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA). Zatiaľ čo do priemyselných, predovšetkým logistických nehnuteľností, plánuje investovať 32,7 % oslovených investorov, 26,4 % uprednostňuje kancelárske budovy. Na treťom mieste záujmu investorov sa podľa prieskumu nachádza rezidenčný sektor, uprednostňuje ho 21,5 % investorov.



"Rok 2017 bol rokom, v ktorom sa priemyselný a logistický trh dostal na vrchol rebríčka najžiadanejších komerčných nehnuteľností. Dokazuje to počet a rozsah platobných transakcií, ktoré sme v tomto sektore zaznamenali," doplnil riaditeľ CBRE pre trh s priemyselnými a logistickými nehnuteľnosťami v regióne EMEA Jack Cox.



Výnosy z logistických nehnuteľností sú podľa jeho slov naďalej najvyššie spomedzi všetkých segmentov trhu komerčných nehnuteľností a udržateľnosť výnosov je stále podporovaná silným pôsobením trhu práce, čo priťahuje investorov z celého sveta.



Prieskum tiež ukázal, že vďaka agresívnejšiemu oceňovaniu aktív a obmedzenej dostupnosti nehnuteľností na kľúčových trhoch sa investori snažia nájsť inovatívne spôsoby rozmiestnenia kapitálu. Až 72 % respondentov z regiónu EMEA uviedlo, že už investovali do alternatívnych nehnuteľností a 70 % percent ešte aktívne hľadá príležitosti v tomto sektore.



Alternatívne druhy nehnuteľností tak zaznamenali v poslednej dekáde 45-% nárast objemu investícií. Investície do nich v roku 2017 predstavovali 23,6 miliardy eur. Investori sa v tejto oblasti najviac zameriavali na študentské bývanie, bývanie pre dôchodcov a dlhy v segmente nehnuteľností.



"Vzhľadom na to, že hlavné výnosy z investícií do komerčných nehnuteľností sa pohybujú na historických minimách, investori hľadajú možnosti, ako rozdeliť, a teda minimalizovať investičné riziko. Preto sa orientujú na triedu alternatívnych nehnuteľností, ktoré zmierňujú možný prepad cien," dodal riaditeľ výskumnej agentúry CBRE pre krajiny EMEA Jos Tromp.



Dynamický rozvoj alternatívnych nehnuteľností je pritom viditeľný aj na Slovensku. "Ide najmä o moderné ubytovne pre pracovníkov v automobilovom priemysle," priblížil riaditeľ predaja investičných nehnuteľností v CBRE Marián Mlynárik.