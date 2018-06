Prieskum: Ženy manažérky sa spoliehajú na dáta, muži na intuíciu

Pre ženy vo vedení je podľa prieskumu zároveň najdôležitejším faktorom úspechu aktívna osobná sieť kontaktov.

Bratislava 30. júna (TASR) – Pri strategických rozhodnutiach sa šesť z desiatich žien na vysokých manažérskych pozíciách spolieha na dostupné údaje a poznatky. Viac ako dve tretiny ich mužských kolegov pritom v rovnakej situácii dá skôr na svoju intuíciu. Tieto zistenia vyplynuli z aktuálnej štúdie KPMG Global Female Leaders.



Na druhom mieste sú silné komunikačné zručnosti a na treťom dôkladné poznanie nových technológií. "Rýchlosť, akou dnes musia lídri prijímať rozhodnutia, napríklad v nadväznosti na očakávania zákazníkov, neustále rastie. Ženy vo vedúcich pozíciách majú nielen dostatočné zručnosti, ale aj silu viesť svoje spoločnosti v tejto dobe, ktorá sa vplyvom technológií neustále mení," skonštatovala Ivana Mazániková, výkonná riaditeľka KPMG na Slovensku, zodpovedná za agendu žien,.



S novými technológiami ako je umelá inteligencia či blockchain sa cíti komfortne takmer polovica (48 %) respondentiek. Sú však opatrnejšie, pokiaľ ide o vplyv umelej inteligencie na pracovné miesta. Iba 47 % opýtaných sa v prieskume vyjadrilo, že umelá inteligencia vytvorí viac pracovných miest, ako eliminuje. Medzi mužskými lídrami takýto názor uviedlo 62 % z nich.



Muži zároveň viac veria potenciálu svojej spoločnosti. Až 90 % z nich je presvedčených o rastovom potenciáli firmy, pričom pri ženách je to 77 % manažérok. Optimistickejší sú muži aj v prípade očakávaného rastu zamestnancov. Rast o viac ako 6 % očakáva 37 % mužských riadiacich pracovníkov, kým v prípade žien vo vedení to predpokladá 33 %.



Viac ako osem z desiatich respondentiek prieskumu považuje programy na podporu žien za dobrý spôsob, ako umožniť viacerým ženám dostať sa do vedúcich pozícií. Tieto programy pokladá za stále potrebné šesť z desiatich vrcholových manažérok. Len necelých 30 % respondentiek prieskumu však vidí svoj ďalší kariérny krok v spoločnosti, v ktorej aktuálne pôsobí. Až 89 % z nich však po svojom odchode z firmy očakáva, že ich nástupkyňou bude žena.



Prieskum sa uskutočnil na vzorke 699 žien vo vrcholových manažérskych pozíciách zo 42 krajín sveta, ktoré pôsobia v štrnástich priemyselných odvetviach. Uskutočnil sa online v mesiacoch marec až apríl 2018.