PRIESKUM: Až 65 % Slovákov nakupuje pár dní pred voľnom

Podľa prieskumu iba 11 % ľudí nakupuje v iných krajinách, kde majú obchody otvorené a veľká väčšina si dôležité nákupy organizuje inak.

Bratislava 7. mája (TASR) - Celkovo 43 % Slovákov je presvedčených, že zákon, ktorý umožnil zatvorenie obchodov cez štátne sviatky, pomohol najmä ich zamestnancom. Vyplýva to z prieskumu nezávislého hodnotiaceho systému Staffino vykonaného medzi spotrebiteľmi.



Podľa vyše 11.700 hodnotení, ktorými spotrebitelia vyslovili svoj názor na zatvorenie obchodov cez štátne sviatky, sa síce ukázalo, že práve im tento zákon nepomohol, ale snažia sa prispôsobiť situácii ako vedia. Až 73 % ľudí si totiž myslí, že s odstupom času to bol dobrý nápad.



"Ľudia si na tento zákon zvykli, ale berú ho primárne ako pomoc zamestnancom obchodov a nie ako nejaké opatrenie, aby aj oni sami trávili voľný čas inak. Takmer štvrtina z nich si stále myslí, že zákon nepomohol nikomu. Ak potrebujú niečo operatívne dokúpiť, tak využijú otvorené prevádzky, alebo to jednoducho nechajú tak," povedal Dominik Miša zo spoločnosti Staffino.



Pred prvými sviatočnými dňami, keď bol už zákon v platnosti, začali ľudia panikáriť, čo sa prejavilo v nadmerných nákupoch a prázdnych regáloch. Zdá sa, že sa týmto situáciám už snažia vyhnúť. Podľa aktuálneho prieskumu až 65 % ľudí nakupuje pár dní pred voľnom, 28 % iba deň pred sviatkom a len 2 % využívajú otvorené reštaurácie.



Napriek náporu zákazníkov v čase pred štátnymi sviatkami až 78 % z nich tvrdí, že nenakúpia viac než reálne potrebujú a majú nákupy pod kontrolou.



Faktom je, že ľudia si na nové pravidlá takmer po roku zvykli a už by ho veľmi nemenili. Dokonca až 52 % Slovákov by zvládlo aj situáciu, keby boli obchody zatvorené aj v nedeľu, ako je to napríklad v Rakúsku. A iba 12 % z nich požaduje zrušenie zákona.