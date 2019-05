Príjmy Grécka z turizmu vzrástli o vyše 37 % vďaka Nemcom a Američanom

Za obdobie od januára do konca marca vzrástli príjmy Grécka z turizmu medziročne o 37,2 %. Čo sa týka počtu turistov, rast predstavoval 7,9 %.

Atény 25. mája (TASR) - Príjmy Grécka z cestovného ruchu vzrástli v 1. kvartáli o vyše 37 %, na čom sa veľkou mierou podieľali Američania, ktorí v krajine minuli takmer o 120 % viac než v rovnakom období pred rokom. Uviedol to tento týždeň grécky server The Greek Reporter s odvolaním sa na údaje gréckej centrálnej banky.



Za obdobie od januára do konca marca vzrástli príjmy Grécka z turizmu medziročne o 37,2 %. Čo sa týka počtu turistov, rast predstavoval 7,9 %. Aj keď na závery čo sa týka celého roka je podľa ekonómov ešte priskoro, dá sa vďaka údajom za 1. štvrťrok očakávať, že rok 2019 môže priniesť ďalší rekord, ako z pohľadu počtu turistov, tak príjmov z cestovného ruchu.



Najvýraznejší nárast príjmov zaznamenalo Grécko zo strany amerických turistov. Tí minuli v prvých troch mesiacoch tohto roka o 118,9 % viac než v 1. štvrťroku minulého roka. V absolútnych číslach, čo sa týka objemu minutých peňazí, sa Američania zaradili na druhé miesto za Nemcov, ktorých výdavky v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 9,5 %.



Výrazne zvýšili výdavky v Grécku britskí turisti, v porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka to bolo o 79,5 % viac. Príjmy Grécka zo strany ruských turistov vzrástli približne o 63,5 % a francúzskych o 55,3 %.



Aj keď rast počtu turistov takmer o 8 % je solídny, grécke hotely zaznamenali mierny pokles rezervácií. To signalizuje, že na zabezpečenie si ubytovania počas pobytu v Grécku turisti stále viac vyhľadávajú platformy typu Airbnb.