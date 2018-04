Primárny prebytok Grécka dosiahol vlani 4 % HDP

Grécky štátny dlh dosiahol vyše 317 miliárd eur, čo je 178,6 % jeho HDP.

Atény 23. apríla (TASR) - Grécka vláda splnila vlani všetky úlohy, ktoré jej stanovili medzinárodní veritelia. Ak sa nezoberú do úvahy náklady na obsluhu štátneho dlhu, rozpočet dosiahol prebytok vyše 7 miliárd eur. Takzvaný primárny prebytok bol teda 4 % hrubého domáceho produktu (HDP). V pondelok o tom informoval centrálny štatistický úrad krajiny.



Veritelia žiadali vlani od Atén prebytok 1,75 % HDP. Od tohto roku do roku 2023 má Grécko hospodáriť s ročným prebytkom najmenej 3,5 % HDP. Neskôr by mali byť Atény schopné splácať úroky zo svojich dlhov.



Vyžadovanie primárneho prebytku štátneho rozpočtu je medzi expertmi sporné. Kritici tvrdia, že to krajine ničí možnosť hospodárskeho rastu.



Krajina sa od roku 2010 drží nad vodou len vďaka medzinárodnej pomoci. Dostala ju trikrát. Posledný balík v sume 86 miliárd eur skončí platnosť v auguste tohto roku. Atény predpokladajú, že v ďalšom období sa bude financovať vlastnými silami získavaním pôžičiek na medzinárodnom finančnom trhu.