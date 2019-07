Konflikt v Perzskom zálive by viedol k prudkým výkyvom cien ropy

Dá sa očakávať, že prerušenie plavby cez Hormuzský prieliv bude trvať dlhšie, než trhy očakávajú, uviedla spoločnosť Rapidan.

Londýn 16. júla (TASR) - Ak sa Iránu podarí zablokovať Hormuzský prieliv, môžu ceny ropy v prvej fáze vzrásť o 15 až 20 USD (13,31 až 17,75 eura) za barel (159 litrov). Následne sa však dá očakávať rýchly pokles cien, ak sa do situácie v oblasti vložia ozbrojené sily USA. Uviedla to poradenská spoločnosť Rapidan Energy Group, ktorá analyzovala možný vývoj cien ropy v prípade konfliktu s Iránom.



Podľa firmy, ktorej analýzu zverejnila agentúra Reuters, sa ceny ropy budú v prípade konfliktu vyvíjať v tvare písmena M. To znamená, že spočiatku by zaznamenali prudký rast, po ktorom by nasledoval výrazný, avšak pravdepodobne predčasný pokles, nasledovaný ďalším výrazným rastom, pravdepodobne na ešte vyššiu úroveň než v prvom prípade.



Dá sa očakávať, že prerušenie plavby cez Hormuzský prieliv bude trvať dlhšie, než trhy očakávajú, uviedla spoločnosť Rapidan. Podľa nej má Teherán možnosti zrealizovať viacero útokov na lode v prielive, čo by mohlo narušiť tranzit ropy "na viac týždňov, ak nie aj na dlhšie".



Prípadné zastavenie dodávok ropy z tejto oblasti na svetové trhy počas siedmich dní by mohlo cenu ropy Brent posunúť na 80 USD - 90 USD za barel a v prípade, že by konfrontácia trvala mesiac alebo dlhšie, aj "výrazne nad 100 USD za barel". V súčasnosti sa cena Brentu pohybuje okolo 66,50 USD/barel.



Po ukončení konfliktu by ceny spočiatku mierne klesli, udržali by si však prémiu minimálne 5 USD, keďže trhy by spočiatku vyčkávali, či k výpadkom nedôjde opäť. Možný ostrý konflikt by však mohol Teherán a Washington nútiť do vyjednávania a tak neskôr by ceny ropy mohli klesnúť pod úroveň, ktorú dosahovali pred narušením dodávok, keďže by sa počítalo s návratom miliónov barelov iránskej ropy späť na trhy, dodáva analýza firmy Rapidan.



(1 EUR = 1,1269 USD)