Rezort dopravy: Príprava zlúčenia SSC a NDS by sa nemala urýchľovať

Bratislava 22. apríla (TASR) – Prípravu procesu zlúčenia Slovenskej správy ciest (SSC) a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) netreba neprimerane urýchľovať. Predloženie právnej úpravy sa v tejto súvislosti nepredpokladá skôr ako po doriešení právnych aj finančných aspektov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Pred predložením právnej úpravy súvisiacej so zlúčením SSC a NDS sa podľa rezortu dopravy musia doriešiť všetky právne aspekty a treba zabezpečiť finančné krytie tejto operácie. "Pričom neprimerané urýchľovanie prípravného procesu zlúčenia by mohlo viesť k nenapraviteľným negatívnym následkom," skonštatovalo MDV.



Rezort dopravy naďalej analyzuje možnosti zlúčenia týchto spoločností. Keďže z právneho hľadiska ide o zásadne odlišné subjekty, jednoduché zlúčenie podľa Obchodného zákonníka nebude možné. "Cieľom ministerstva je zvoliť ten spôsob zlúčenia oboch spoločností, ktorý minimalizuje náklady spojené s procesom zlučovania a zároveň umožní zachovať právnu istotu existujúcich právnych vzťahov, ktorých nositeľom je SSC, čo je pri takomto objeme majetku a jeho rôznorodej variabilite mimoriadne zložitá úloha," priblížilo ministerstvo.



Okrem novelizácie právnej úpravy je v tomto prípade podľa rezortu dopravy potrebné počítať aj s kompletnou pasportizáciou právnych a majetkových vzťahov vrátane potreby precenenia majetku. "Výsledkom zlučovania by mala byť jedna spoločnosť, ktorá bude zastrešovať cesty prvej triedy, rýchlostné cesty a diaľnice, čo prinesie zefektívnenie prípravy, prevádzky a údržby spravovaných cestných úsekov," opísalo ministerstvo.



Obidve firmy spadajú pod rezort dopravy, NDS má na starosti diaľnice a rýchlostné cesty a SSC cesty prvej triedy. Kým NDS je akciovou spoločnosťou, ktorej 100 % akcionárom je ministerstvo dopravy, SSC je rozpočtová organizácia zriadená rezortom dopravy.