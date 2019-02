Prípravné trhové konzultácie by mali zvýšiť transparentnosť pri IT

Konzultácie sú formalizovaný spôsob, akým môžu úrady legálne komunikovať s aktérmi na trhu ešte pred vyhlásením verejného obstarávania.

Bratislava 21. februára (TASR) - Nákupy veľkých štátnych IT projektov sú dlhodobo problematické. Čelia kritike pre nízky počet súťažiacich, malé úspory, podozrenia z kartelových dohôd, nejasné podklady a požiadavky alebo námietky pre diskriminačné podmienky. Slovensko.Digital a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preto predstavili nástroj, ktorým chcú dosiahnuť vyššiu transparentnosť nákupov, podporiť konkurenciu, obmedziť používanie diskriminačných a nevhodných podmienok a umožniť úradom, aby o svojich zámeroch transparentne diskutovali s firmami, ktoré majú záujem súťažiť.



Prípravné trhové konzultácie upravuje zákon o verejnom obstarávaní a pri príprave nových IT projektov ich vyžaduje aj Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií. V princípe ide o formalizovaný spôsob, akým môžu úrady legálne komunikovať s aktérmi na trhu ešte pred vyhlásením verejného obstarávania. Napríklad na riadených workshopoch sa môžu úrady firiem pýtať na situáciu na trhu a dostupné riešenia a môžu tak získať cennú spätnú väzbu a obstarávanie pripraviť nediskriminačne tak, aby sa mohlo na ňom zúčastniť čo najviac firiem.



"Dnes sa IT tendre až na výnimky píšu od stola, často nie sú jasne definované požiadavky a logicky sú potom takéto tendre kritizované zo strany firiem na trhu alebo vznikajú podozrenia, že sú zmanipulované a súťaže sa pre námietky zbytočne predlžujú. Dobrý hospodár by podľa nás mal s trhom viesť dialóg, overiť si, aké sú podmienky na trhu a svoj nákup nastaviť tak, aby sa čo najviac relevantných firiem mohlo zapojiť do férovej súťaže. Práve na to slúžia prípravné trhové konzultácie. Dôležitým prvkom je zdokumentovanie a zverejnenie tohto dialógu, aby aj subject, ktorý sa na prípravných trhových konzultáciách nezúčastnil, mal rovnaký rozsah," povedal senior expert Slovensko.Digital Peter Kulich.



Slovensko.Digital v rámci svojho projektu Lepšie riešenia eGovernmentu pripravilo k prípravným trhovým konzultáciám metodiku a jednoduchý manuál pre úrady, ako ich zorganizovať. Spolu s Úradom pre verejné obstarávanie priblížili inštitút prípravných trhových konzultácií na informačnom seminári, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 60 úradníkov a firiem.