Prísť o kľúče, mobil či dobré meno nahnevá, ale nemusí až tak bolieť

Bratislava 6. marca (OTS) -Dnes už klienti očakávajú, že si v banke vybavia v súvislosti so svojimi peniazmi všetko. Slovenská sporiteľňa im preto chce zjednodušovať život.povedal Zdeněk Románek, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo Slovenskej sporiteľne.Poistenie osobných vecí a karty je dostupné v dvoch podobách. Zatiaľ čo základný balík kryje riziká strát a krádeží vo fyzickom svete, rozšírený balík chráni aj vo svete digitálnom. Klientom pomôže pri problémoch s nákupom na internete (napr. pri nedodaní tovaru alebo dodaní poškodeného tovaru), pri zneužití elektronických platieb, ale aj pri poškodení dobrého mena na internete. Naviac získajú IT podporu vrátane obnovy cenných dát a právnu asistenciu.Získať ho je možné jednoducho prostredníctvom všetkých kanálov banky – cez Georgea, webstránku, call centrum či v pobočke. Môžu si ho zriadiť aj tí, ktorí nie sú klientmi Slovenskej sporiteľne. Poistné krytie sa vzťahuje aj na udalosti v zahraničí. Slovenská sporiteľňa ho ponúka v spolupráci s poisťovňou BNP Paribas Cardif.• klientka stratila svoje okuliare cestou domov z kúpaliska - hradili sme jej nové okuliare za 350 eur• študent si omylom vylial kávu do svojho notebooku, ktorý obsahoval jeho diplomovú prácu, notebook prestal fungovať. Poskytli sme technickú podporu pri obnove dát z poškodeného zariadenia.• klientovi bolo vykradnuté auto, vypojením elektronického zámku a z priestoru vozidla mu bola odcudzená osobná taška s firemným notebookom - hradili sme za notebook 770 eur a za tašku 40 eur• klient prišiel s rodinou autom k jazeru, auto zamkol a cestou k vode stratil kľúče (od auta) - hradili sme náklady spojené s výrobou kľúčov 520 eur• klientke sa cez okno do bytu vlámali zlodeji, behom času, kedy bola v práci a ukradli jej fotoaparát - hradili sme fotoaparát 500 eur• klientke na dovolenke v Kostarike strhli z ramena tašku so všetkými osobnými vecami a utiekli - hradili sme platobné karty 20 eur, poplatky za nové doklady 20 eur, taška 20 eur, peňaženka 135 eur, mobilný telefón 800 eur, parfum 20 eur• Krádež: mobil, tablet, notebook, hotovosť, hodinky, šperky a ďalšie• Strata a krádež: platobné karty, osobné doklady, peňaženka, taška, kľúče, okuliare, lieky a zdravotnícke pomôcky• Zneužitie: platobná karta a karta SIM• Krádež: mobil, tablet, notebook, hotovosť, hodinky, šperky a ďalšie• Strata a krádež: platobné karty, osobné doklady, peňaženka, taška, kľúče, okuliare, lieky a zdravotnícke pomôcky• Zneužitie: platobná karta a karta SIM• Zenužitie elektronických platieb• Nákupy na internete• Asistenčné služby a v rámci nich asistenciu pri poškodení dobrého mena na internete, obnovu dát, IT podporu či právnu asistenciu