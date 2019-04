Problém s nedostatkom IT odborníkov má pomôcť riešiť projekt Inkubátor

Problémy s chýbajúcimi zamestnancami v oblasti IT súvisia podľa viacerých odborníkov aj so vzdelávacím systémom, ktorý dokáže pokryť len časť dopytu.

Bratislava 14. apríla (TASR) - Na Slovensku chýba 10.000 špecialistov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Vyplýva to zo štatistík IT Asociácie Slovenska. V roku 2020 ich môže chýbať až 25.000. Nových odborníkov by mohol priniesť projekt tzv. Inkubátora.



"Prostredníctvom tohto projektu dávame šancu ľuďom, ktorí nemajú profesionálne skúsenosti v konkrétnej oblasti IT," ozrejmil Martin Klír zo spoločnosti Aliter Technologies. Prvoradé je podľa neho to, že ich problematika zaujíma a chceli by týmto smerom rozvíjať svoje schopnosti.



Podotkol, že problémy s chýbajúcimi zamestnancami v oblasti IT súvisia podľa viacerých odborníkov aj so vzdelávacím systémom, ktorý dokáže pokryť len časť dopytu. "My dáme šancu účastníkovi projektu vyskúšať si rôzne roly a snažíme sa pritom identifikovať pozíciu, ktorá účastníkovi najviac vyhovuje," skonštatoval.