Problematický softvér má mať milión áut Daimleru, cena akcií klesla

Frankfurt nad Mohanom 11. júna (TASR) - Cena akcií nemeckej automobilky Daimler v pondelok klesla po informáciách nemeckého nedeľníka Bild am Sonntag, že problematický softvér, ktorý umožňuje zavádzať pri emisných testoch naftových vozidiel, sa týka asi milióna áut tejto firmy.



V reakcii na informácie klesla hodnota akcií Daimleru predpoludním takmer o 2 % na približne 61 eur/akcia. Informácia sa objavila pred pondelkovým stretnutím šéfa automobilky Dietera Zetscheho s ministrom dopravy Andreasom Scheuerom. Je to už druhé stretnutie Zetscheho s ministrom v krátkom čase po tom, ako spolkový úrad pre motorové vozidlá KBA koncom mája zistil v dodávkach Mercedes-Benz Vito "neprípustné zariadenia," ktoré umožňujú manipuláciu s emisiami. Daimler však popiera, že by sa dopúšťal nelegálnych aktivít.



Automobilka, ktorej šéf sa s ministrom prvýkrát stretol v tejto veci pred dvomi týždňami, sa k informáciám Bild am Sonntag odmietla vyjadriť. Uviedla len, že s KBA a ministerstvom dopravy spolupracuje.



S emisným škandálom zápasí nemecký automobilový priemysel od septembra 2015, keď po obvinení amerických úradov Volkswagen priznal, že do mnohých naftových áut v USA montoval softvér, ktorý umožňoval počas testov maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Kauza, ktorá sa stala známa ako "dieselgate," stála Volkswagen okolo 30 miliárd USD (25,52 miliardy eur) na pokutách a nákladoch na kompenzácie.



