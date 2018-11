Problémy D. Trumpa doma zvyšujú riziko pre obchodné vzťahy s EÚ

Júlová návšteva predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera v Bielom dome zabezpečila na určitý čas prímerie.

Berlín/Londýn 7. novembra (TASR) - Výsledok takzvaných polčasových volieb do amerického Kongresu pravdepodobne povedie k tomu, že prezident Donald Trump vo svojej zahraničnej politike ešte pritvrdí, domnievajú sa viacerí európski analytici, politici aj diplomati. Najväčšie obavy v nich vyvolávajú ďalšie kroky amerického prezidenta v súvislosti so zahraničným obchodom.



Demokrati získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, čo im dáva väčšie šance blokovať Trumpovu domácu agendu, ale v prípade zahraničnej politiky zostávajú prezidentove možnosti prakticky nedotknuté. Nedá sa tak očakávať, že by sa ohľadne obchodného konfliktu s Čínou či Trumpovho prístupu k Iránu niečo zmenilo.



"Rozsiahle právomoci prezidenta, najmä v oblasti zahraničnej politiky, zostávajú nezmenené," povedal pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk predseda zahraničného výboru nemeckého parlamentu Norbert Röttgen. Podľa neho je potrebné sa pripraviť na možnosť, že po porážke (v Snemovni reprezentantov) bude Trump ešte viac polarizovať, než v období kampane.



Jeho šance v oblasti zahraničnej politiky zvyšuje fakt, že v Senáte si republikáni udržali dominanciu. Práve Senát zohráva väčšiu úlohu v zahraničnej politike USA.



Navyše, obchod patrí k oblastiam, kde prezident môže konať bez súhlasu Kongresu. Podľa viacerých európskych diplomatov a analytikov tak teraz, keď nebude môcť do takej miery realizovať svoju domácu agendu, bude konflikt s Čínou pokračovať, prípadne sa môže ešte vyostriť.



Problémy Trumpa na domácej scéne zvyšujú aj pravdepodobnosť, že Trump bude pokračovať vo svojich hrozbách voči Európe, vrátane ciel na dovoz áut z Európskej únie.



Júlová návšteva predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera v Bielom dome zabezpečila na určitý čas prímerie. Ale už minulý mesiac americký minister obchodu Wilbur Ross obvinil EÚ z blokovania pokroku v obchode a uviedol, že "trpezlivosť Donalda Trumpa má svoje hranice". Ako dodal analytik Jeremy Shapiro, Trump je presvedčený, že EÚ má z obchodu s USA podstatne viac než naopak. "Predpokladám preto, že ak bude mať (Trump) doma politické problémy, pôjde do nových konfrontácií," dodal Shapiro.