Problémy s českým mýtom, po firme Kapsch hrozí žalobou aj víťaz súťaže

Riziko arbitrážnych konaní proti Česku otvorilo nedávne rozhodnutie Krajského súdu v Brne. Ten spochybnil postup ministerstva dopravy a českého Úradu na ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS).

Praha 11. júna (TASR) - Uponáhľaným uzatvorením zmluvy na ďalšiu 10-ročnú správu mýtneho systému si Česko vlani v septembri "zarobilo" na poriadny problém. Arbitrážami o náhradu škody pre súťaž na mýto hrozí teraz ako Kapsch, tak aj CzechToll. Česko si tak môže "vybrať," s kým sa bude súdiť.



Ako uviedol server iDNES.cz, po súčasnom prevádzkovateľovi mýtneho systému, spoločnosti Kapsch, začala vymáhaním škody hroziť aj firma CzechToll, vlastník víťaza súťaže. A nádej, že štát z miliardového tendra vyjde bez sporu o kompenzácie za nezvládnutie ochrany investícií, sa tak výrazne znížila.



Riziko arbitrážnych konaní proti Česku otvorilo nedávne rozhodnutie Krajského súdu v Brne. Ten spochybnil postup ministerstva dopravy a českého Úradu na ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS). Podľa súdu sa totiž riadne neukončil spor s firmou Kapsch. V súčasnosti tak okrem iného hrozí, že súd zmluvu s konzorciom tvoreným spoločnosťami CzechToll a SkyToll zneplatní.



Lenže prípravy na spustenie systému nového poskytovateľa sú tesne pred dokončením. Navyše len pred niekoľkými dňami ministerstvo poslalo firme Kapsch oficiálnu výpoveď, čím dalo najavo, že so spustením nového systému počíta od začiatku decembra.



"Podľa zmluvy musíme mať v auguste hotový systém, ktorý sa začne testovať. Všetci dodávatelia sú už zazmluvnení, všetky komponenty zakúpené alebo vo výrobe. V prípade palubných jednotiek sú súčiastky zakúpené na všetkých 450.000 kusov, 200.000 je už vyrobených," povedal pre MF DNES generálny riaditeľ CzechTollu Matej Okáli.



Z predpokladaných 1,9 miliardy Kč (74,14 milióna eur), ktoré musí spoločnosť do spustenia vlastného satelitného systému investovať, sa tak už podľa Okáliho 90 % vyplatilo. A práve tieto peniaze bude firma od štátu požadovať, ak súdy podpísanú zmluvu zneplatnia.



"Ak zo strany štátu dôjde k zrušeniu už uzatvorenej zmluvy, bude to znamenať, že vláda opätovne bez súťaže predĺži kontrakt za výrazne vyššiu cenu firme Kapsch. V takom prípade budeme vymáhať spôsobenú škodu," uviedla Jitka Tkadlecová, hovorkyňa skupiny PPF, ktorá je vlastníkom CzechTollu.



Prípravy na spustenie satelitného mýta pritom nemôžu počkať do obdobia, než súd rozhodne v spore o legitimitu uzatvorenia zmluvy s CzechTollom. Podľa Okáliho je harmonogram plnenia postupných úloh presne stanovený a za každé oneskorenie hrozia firme pokuty.



Hlavným bodom sporu, ktorý sa vyše roka riešil na pôde antimonopolného úradu, bol spôsob, akým ministerstvo dopravy rozdávalo dokumenty uchádzačom o miliardovú zákazku na správu mýta. ÚOHS nakoniec súťaž neprávoplatne zrušil. Po vyriešení rozkladu predsedom Petrom Rafajom ale "otočil".



Ministerstvo dopravy, na čele ktorého vtedy stál Dan Ťok, potom využilo fakt, že v prvom zo zlúčených sporov bolo jediným účastníkom, vzdalo sa práva na odvolanie a narýchlo uzatvorilo zmluvu s konzorciom firiem SkyToll a CzechToll. Námietky spoločnosti Kapsch nebralo do úvahy.



(1 EUR = 25,626 CZK)