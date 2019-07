Problémy so zabezpečením bývania ovplyvňujú demografiu, tvrdí odborník

Na Slovensku až 74 percent mladých ľudí do 34 rokov žije s rodičmi. Je to najviac spomedzi krajín Európskej únie (EÚ).

Bratislava 23. júla (TASR) - Vysoká finančná záťaž, spojená so zabezpečením vlastného bývania na Slovensku, negatívne vplýva nielen na životnú úroveň ľudí, ale aj na demografický vývoj a tým na verejné financie krajiny. Pre TASR to povedal Robert Žanony z nadácie Friedrich Ebert Stiftung (FES) na Slovensku, ktorá sa venuje rôznym oblastiam sociálnych politík. Doplnil, že na Slovensku až 74 percent mladých ľudí do 34 rokov žije s rodičmi. Je to najviac spomedzi krajín Európskej únie (EÚ).



Preto mladí odkladajú založenie vlastnej rodiny. „Podľa prieskumu z roku 2015 45,4 percenta mladých vníma ako hlavný dôvod odkladu založenia rodiny neschopnosť zabezpečiť si vlastné bývania. Nedostupnosť bývania teda negatívne vplýva na demografický vývoj, udržateľnosť dôchodkového systému, takisto ale problém mobility pracovnej sily či odliv mladých ľudí do zahraničia,“ hovorí Žanony.



„Nájomných bytov je na Slovensku iba 9,5 percenta a obyvateľov s regulovaným nájomným je 1,5 percenta, čo je štvrtý najnižší podiel v EÚ,“ dodal. Verejnej bytovej výstavby je pritom podľa neho čoraz menej. „Kým v roku 2003 bolo postavených 3993 týchto bytov, v roku 2011 to bolo 1568 a v roku 2016 už len 336,“ priblížil Žanony.



Od modelu nájomného bývania, bežne rozšíreného v západnej Európe, sa podľa neho Slovensko začalo odkláňať v roku 1992 nárokovým predajom bývalých družstevných a štátnych bytov do osobného vlastníctva. Tým sa nastavila na Slovensku kultúra vlastnenia bytov, čo pre ľudí znamená vysoké finančné zaťaženie. Najmä vo väčších mestách sa rozpredávajú mestské pozemky, na ktorých by inak mohli stáť domy s nájomnými bytmi. Problémom je podľa Žanonyho aj neexistencia jasných pravidiel zahusťovania výstavby, preto sa najmä vo väčších mestách plány často stretávajú s odporom obyvateľov.



Nízke úrokové sadzby a dostupnosť hypotekárnych úverov v uplynulých rokoch podľa Žanonyho spôsobili nižší dopyt po nájomnom bývaní, prispeli však k vysokej miere zadlženosti slovenských domácností. „Z tohto dôvodu boli podmienky pre dostupnosť hypoték v ostatnom čase sprísnené,“ tvrdí.



FES v rámci svojho projektu "(Ne)dostupnosť bývania – sociálny a ekonomický problém Slovenska. Dôvody, príklady, riešenia" vydala v roku 2018 publikáciu s názvom Viac dostupného bývania na Slovensku – Ako na to? Tá prináša návrhy opatrení pre zintenzívnenie nájomnej bytovej výstavby na Slovensku. Patria medzi ne napríklad dotácie zo štátneho rozpočtu na výstavbu nájomných bytov pre samosprávy, diskusia so štátom a Slovenským pozemkovým fondom o poskytnutí pozemkov na výstavbu nájomných bytov za výhodných podmienok, odpustenie poplatku za rozvoj pri bytových domoch určených na nájomné bývanie a ďalšie.