Produkcia áut v Británii klesla v januári takmer o pätinu

Londýn 28. februára (TASR) - Produkcia áut v Británii sa v januári znížila ôsmy mesiac po sebe, pričom tempo poklesu dosiahlo vyše 18 %. Dôvodom je prudký pokles produkcie určenej na export, a to najmä do Číny. Výroba áut určená pre čínsky trh klesla o viac než 70 %. Uviedlo to vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



V januári sa v Británii vyrobilo 120.649 áut. To je o 18,2 % menej než v rovnakom mesiaci minulého roka. Najviac klesla produkcia áut určená pre čínsky trh. Tá sa znížila o 72,3 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles od začatia evidovania príslušných údajov. Klesla však aj produkcia pre trh Európskej únie, konkrétne o pätinu.



"Automobilový priemysel zápasí s obrovským množstvom problémov, od znižujúceho sa dopytu na kľúčových trhoch, cez napätie vo svetovom obchode, až po náklady na nové technológie," povedal šéf SMMT Mike Hawes. "Najväčším problémom je však momentálne riziko neriadeného brexitu, ktoré monopolizuje čas a zdroje, čo ohrozuje konkurencieschopnosť," dodal Hawes.