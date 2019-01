Produkcia hliníka v Číne za celý rok 2018 vzrástla na nový rekord

Čína, najväčší svetový výrobca hliníka, v decembri prvýkrát vyrobila viac ako 3 milióny ton tohto kovu.

Peking 21. januára (TASR) - Produkcia hliníka v Číne v decembri opäť vzrástla, už druhý mesiac po sebe a na nový rekord. Prispelo k tomu zníženie cien oxidu hlinitého a zvýšenie marže z hliníka. Aj za celý minulý rok dosiahla produkcia tohto kovu v Číne rekord.



Rast produkcie hliníka v Číne pravdepodobne podporilo uvedenie nových tavných pecí do prevádzky a tiež zníženie ceny surového oxidu hlinitého, tvrdí analytička spoločnosti Argonaut Securities Helen Lauová.



Podľa oficiálnych údajov čínskeho štatistického úradu produkcia hliníka v krajine dosiahla vlani v decembri 3,05 milióna ton. To bol nárast o 8,2 % oproti novembru 2018 a o 11,3 % oproti decembru 2017.



V poslednom mesiaci minulého roka sa tak v Číne vyrobilo denne takmer 98.400 ton hliníka, zatiaľ čo v novembri to bolo 94.000 ton.



Za celý rok 2018 stúpla produkcia hliníka v ázijskej krajine o 7,4 % na 35,8 milióna ton a dosiahla nový rekord.



Čína vlani zvýšila svoju výrobnú kapacitu v prípade hliníka o 3,8 milióna ton.