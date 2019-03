Produkcia ocele v Číne sa zvýšila takmer o desatinu

Podľa čínskeho štatistického úradu dosiahla produkcia ocele v Číne za január a február 149,6 milióna ton. Oproti rovnakým mesiacom minulého roka to znamená rast o 9,2 %.

Peking 14. marca (TASR) - Produkcia ocele v Číne sa v prvých dvoch mesiacoch tohto roka zvýšila takmer o desatinu približne na 150 miliónov ton. K zvýšeniu produkcie do veľkej miery prispela zmena v opatreniach na ochranu ovzdušia.



Rast na začiatku tohto roka sa tak výrazne zrýchlil v porovnaní s rastom za celý rok 2018. V minulom roku sa produkcia ocele v Číne zvýšila o 6,6 %. Firmy do veľkej miery využili zmeny v politike Číny na ochranu ovzdušia. Zatiaľ čo v priebehu predchádzajúcej zimy vláda plošne obmedzila produkciu ocele, v dôsledku spomaľovania rastu ekonomiky teraz umožnila provinciám a regiónom, aby si produkčné obmedzenia stanovili sami podľa situácie v danom regióne.



Denná produkcia ocele dosiahla v prvých dvoch mesiacoch roka 2,54 milióna ton oproti 2,46 milióna ton v decembri. Čína na začiatku roka zverejňuje jednotlivé údaje za dva mesiace, aby tak zmiernila vplyv dlhých osláv lunárneho Nového roka.



V marci sa však produkcia ocele pravdepodobne opäť obmedzí, keďže sa očakávajú nové reštrikcie s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia, najmä v provinciách na severe Číny. Ako ukázala analýza agentúry Reuters, ktorá vychádzala z čínskych údajov, kvalita ovzdušia v 39 severočínskych mestách, ktoré pravidelne bojujú so smogom, sa počas februára zhoršila.