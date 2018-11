Produkcia ropy v USA dosiahla nové maximum, zásoby prudko vzrástli

Okrem ropy vzrástli aj zásoby benzínu, pričom analytici predpokladali pokles. Očakávali, že zásoby benzínu klesnú o 2,3 milióna barelov, podľa informácií EIA však o 1,9 milióna barelov vzrástli.

Washington 7. novembra (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch zaznamenali minulý týždeň výrazný rast, dvojnásobne vyšší než predpokladali analytici. Prispel k tomu ďalší rast produkcie ropy v USA, ktorý dosiahol nový rekord. To sa odrazilo aj na vývoji cien komodity.



Ako v stredu uviedol Federálny úrad pre energetiku (EIA), zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 2. novembra o 5,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). To je viac než dvojnásobne vyšší objem ropy, s akým počítali analytici. Tí očakávali, že zásoby sa zvýšia o 2,4 milióna barelov.



Podpísala sa pod to produkcia ropy, ktorá v USA vzrástla v danom týždni na 11,6 milióna barelov denne. To predstavuje nový týždenný rekord. Rast zaznamenali aj zásoby v ropnom uzle v Cushingu (Oklahoma). Zvýšili sa o 2,4 milióna barelov.



Okrem ropy vzrástli aj zásoby benzínu, pričom analytici predpokladali pokles. Očakávali, že zásoby benzínu klesnú o 2,3 milióna barelov, podľa informácií EIA však o 1,9 milióna barelov vzrástli.



Na tento vývoj reagovali ceny ropy, ktoré po prvotnom výraznom raste v priebehu dňa začali z pôvodných ziskov strácať. Pôvodne sa cena Brentu dostala počas dňa nad 73 USD za barel, a to po informáciách, že Rusko a Saudská Arábia diskutujú o prípadnom opätovnom obmedzení produkcie v budúcom roku. Po správach EIA však ceny ropy zamierili nadol.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v decembri dosiahla do 19.44 h SEČ 61,64 USD (53,66 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 57 centov.



Klesla aj cena ropy Brent s januárovým kontraktom. Dosiahla 72 USD za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 13 centov.