Prognostici opäť zhoršili odhad rastu ekonomiky eurozóny

Frankfurt nad Mohanom 26. októbra (TASR) - Ekonomika eurozóny by mala v tomto a budúcom roku rásť slabším tempom, než sa očakávalo pred tromi mesiacmi. Uviedla to v piatok Európska centrálna banka (ECB), ktorá zverejnila výsledky najnovšieho prieskumu medzi prognostikmi.



Na základe prieskumu by ekonomika eurozóny mala tento rok vzrásť o 2 % a v budúcom roku sa očakáva rast na úrovni 1,8 %. V predchádzajúcej prognóze zverejnenej v júli prognostici počítali s rastom v roku 2018 o 2,2 % a v budúcom roku o 1,9 %. Odhad na rok 2020 sa nemenil, čo znamená, že aj naďalej sa očakáva rast na úrovni 1,6 %.



Aj očakávania v oblasti nezamestnanosti revidovali prognostici smerom nadol, a to o 0,1 percentuálneho bodu pre tento, budúci aj nasledujúci rok. V roku 2018 by tak podľa prognostikov mala nezamestnanosť v eurozóne dosiahnuť 8,2 %, v ďalšom roku 7,8 % a v roku 2020 očakávajú mieru nezamestnanosti na úrovni 7,5 %.