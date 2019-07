Prognóza: Hnacím motorom ekonomiky SR zostáva súkromná spotreba

Komisia zdôraznila, že rok 2019 bude pre európske hospodárstvo už siedmym rokom nepretržitého rastu, pričom porastú hospodárstva všetkých členských štátov EÚ.

Brusel 10. júla (TASR) - Hospodársky rast na Slovensku zostáva aj naďalej silný, ale predpokladá sa jeho zmiernenie zo 4,1 % v roku 2018 na 3,6 % v roku 2019 a 3,3% v roku 2020. Uviedla Európska komisia (EK) v letnej hospodárska prognóze na rok 2019, zverejnenej v stredu.



Komisia zdôraznila, že rok 2019 bude pre európske hospodárstvo už siedmym rokom nepretržitého rastu, pričom porastú hospodárstva všetkých členských štátov EÚ. Silnejší rast sa očakáva v krajinách strednej a východnej Európy.



V prípade Slovenska podľa letných prognóz EK podmienky zostávajú priaznivé pre domáci dopyt, ktorý bude podporovať rast HDP, aj keď o niečo pomalším tempom ako v roku 2018. Kľúčovou hnacou silou celkového rastu ekonomiky v rokoch 2019 a 2020 by aj naďalej mala zostať súkromná spotreba, avšak v porovnaní s vlaňajškom môže očakávané spomalenie rastu zamestnanosti tlmiť inak silný rast disponibilných príjmov domácností.



V prvom štvrťroku 2019 sa slovenská ekonomika medzikvartálne zvýšila o 0,9 % najmä vďaka čistým vývozom. Aj napriek rastúcim obavám z vývoja situácie v oblasti globálneho obchodu sa očakáva, že čistý export v roku 2019 výrazne podporí hospodársky rast, najmä v dôsledku rastúceho objemu výroby v automobilovom priemysle orientovanom na export.



Podľa údajov EK sa slovenský exportný produktový mix - osobitne v prípade vozidiel s vyššou hodnotou - ukázali ako relatívne odolný voči výkyvom na globálnom trhu.



Komisia považuje za pravdepodobné, že investičná činnosť na Slovensku sa bude prispôsobovať miernejšej miere rastu od roku 2019, keď sa dokončí budovanie nových kapacít v automobilovom odvetví. Celkovo budú investičnú činnosť aj naďalej podporovať fondy EÚ.



Oblasť mzdovej politiky na Slovensku ovplyvnila klesajúca nezamestnanosť, zvyšovanie miezd vo verejnej správe a prudký nárast počtu voľných pracovných miest v roku 2018, čo vyvinulo tlak na rast miezd, ktorý by mal v roku 2019 dosiahnuť svoj vrchol. Predpokladá sa, že to výrazne posilní disponibilný príjem domácností, čo umožní súkromnej spotrebe udržať si doterajší nábeh aj v rokoch 2019 a 2020. Očakáva sa, že vytváranie nových pracovných miest bude pokračovať aj v roku 2019 a v roku 2020, hoci o niečo pomalším tempom ako doteraz.



Komisia skonštatovala, že inflácia spotrebiteľských cien v roku 2018 dosiahla úroveň 2,5 %. V súlade s napätím na trhu práce a rastúcimi mzdami sa v roku 2018 inflácia cien služieb zvýšila, čo by malo zohrávať významnú úlohu pri udržaní miery inflácie spotrebiteľských cien na úrovni 2,4 % v roku 2019 a 2,3 % v roku 2020.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)