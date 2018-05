Program možnej talianskej vlády ohrozuje stabilitu eurozóny

Ak by Taliansko nedodržalo pravidlá EÚ, došlo by k ohrozeniu finančnej stability eurozóny.

Rím 20. mája (TASR) - Budúca možná talianska vláda sa ďalej zatiaľ iba verbálne rozchádza so svojimi záväzkami voči EÚ. Niektoré krajiny spoločenstva varujú pred takým postupom Rím.



Pred dokončením vytvárania talianskej vlády sa zvyšuje medzinárodný tlak na Taliansko v oblasti finančnej politiky. "Je dôležité, aby krajina dodržala svoje rozpočtové záväzky voči eurozóne", povedal francúzsky minister financií Bruno Le Maire pre parížske nedeľníky. Ak by Taliansko nedodržalo pravidlá EÚ, došlo by k ohrozeniu finančnej stability eurozóny.



Nemecký politik Alexander Dobrindt sa v sobotu (19.5.) vyjadril podobne: "O základe stability EÚ sa nemôže diskutovať. Nemecko nie je ochotné platiť účet za nový dlhový program Talianska."



Populistické Hnutie piatich hviezd a pravicová Liga Severu uverejnili v piatok (18.5.) návrh spoločného vládneho programu, ktorým sa dostávajú do konfrontácie s EÚ. Svojím programom chcú oživiť taliansky hospodársky rast. Žiadajú v ňom, aby sa prehodnotila rozpočtová politika EÚ a aj Pakt stability. V programe ľuďom sľubujú vyššie základné príjmy, zníženie daní, zrušenie dôchodkovej reformy a zníženie hranice odchodu do dôchodku.



Náklady na plánované opatrenia nie sú známe. Na rozdiel od minulosti nie sú v dokumente nijaké požiadavky, aby Európska centrálna banka odpustila Taliansku dlh 250 miliárd eur. Dlh verejných financií krajiny dosiahol 130 % jej hrubého domáceho produktu (HDP). Po Grécku ho má v eurozóne najvyšší.



Na sklonku týždňa začala Liga neformálny prieskum medzi občanmi, aký majú postoj k programu. Za týmto účelom zriadili v celej krajine 1000 stánkov, v ktorých by ľudia mali vyplňovať otázky, na ktorých sú kľúčové body programu. Hnutie piatich hviezd sa pýtalo svojich stúpencov online na postoj k návrhu programu. Až 90 % respondentov s ním súhlasilo.



V pondelok (21.5.) budú predstavitelia oboch strán rokovať s prezidentom republiky.