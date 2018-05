Progresívne Slovensko spúšťa kampaň za transformáciu hornej Nitry

Oznámili to v piatok na brífingu v Bratislave pred Úradom vlády SR predstavitelia hnutia Ivan Štefunko (predseda), Zuzana Čaputová (podpredsedníčka) a Martin Hojsík (člen predsedníctva).

Bratislava 4. mája (TASR) - Mimoparlamentné politické hnutie Progresívne Slovensko spúšťa petíciu za ukončenie ťažby uhlia do konca roka 2020 na hornej Nitre a za transformáciu tohto regiónu. Oznámili to v piatok na brífingu v Bratislave pred Úradom vlády SR predstavitelia hnutia Ivan Štefunko (predseda), Zuzana Čaputová (podpredsedníčka) a Martin Hojsík (člen predsedníctva).



"Kampaň nebanujme.sk je kampaň, ktorú spúšťame dnes a týka sa rozvoja regiónov, respektíve sanovania problematických regiónov na Slovensku," priblížil Štefunko. Vládna koalícia sa podľa jeho slov posledných 10 rokov nezaoberá na hornej Nitre riešeniami transformácie ťažby uhlia, ale sa snažila konzervovať súčasný stav.



Podľa Hojsíka sa transformácia regiónu hornej Nitry musí realizovať tak, aby zabezpečila budúcnosť všetkým občanom regiónu, ale predovšetkým, aby vyriešila uplatnenie sa baníkov. "Navrhujeme a požadujeme, aby vláda tri roky po ukončení ťažby uhlia vo verejnom záujme garantovala príjem baníkov na terajšej úrovni," povedal Hojsík.



"To bude však niečo stáť, ale náklady na ich mzdy sú oproti 100 miliónom eur, ktorými sa podporuje ťažba uhlia, len polovicou z tejto sumy. Tieto tri roky nemôžu byť premárnené, bude ich treba využiť na intenzívne rekvalifikačné programy tak, aby si zamestnanci baní našli čo najjednoduchšie uplatnenie na trhu práce," poznamenal Hojsík. Baníci by mali podľa neho dostávať minimálne počas piatich rokov nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, vzhľadom na to, že majú najviac chorôb z povolania.



"Petíciou vyzývame predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa (Most-Híd), podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) a ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD), aby zabezpečili spravodlivú, sociálne a environmentálne citlivú transformáciu regiónu a jej financovanie, aby zabránili otvoreniu nového, 12. ťažobného poľa v bani Nováky a zabezpečili ukončenie dotácií na ťažbu hnedého uhlia najneskôr do konca roku 2020," dodal Hojsík.