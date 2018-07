Štúdia realizovateľnosti projektu Dunaj-Odra-Labe je na svete

Český minister dopravy Dan Ťok v rozhovore hovoril, ako vidí realizáciu projektu.

Praha 21. júla (TASR) - Spojenie Dunaja s Odrou a Labem je v Českej republike stále živou témou. Pre trasu, po ktorej by mala viesť vodná cesta spájajúca Baltik s Čiernym morom, stále platí stavebná uzávera.



V rozhovore pre portál iDNES na tému kanála český minister dopravy Dan Ťok povedal: "Som presvedčený, že sú tam (v štúdii o realizovateľnosti zámeru) veci, ktoré dávajú zmysel. Ale rovnako sú tam veci, ktoré veľmi veľký zmysel nedávajú. Pre mňa je naozaj dôležité splavnenie Labe minimálne po Pardubice. A potom by som sa rád pozrel na to, či by dávalo zmysel splavniť Odru v úseku spájajúcom Ostravu s poľským mestom Kedzierzyn-Koźle. Prípadne stavať na južnej Morave. Kanál by mohol priviesť vodu na suchú južnú Moravu, prípadne ju tam lepšie zadržať."



Realizácia projektu Dunaj-Odra-Labe by mal stáť približne 610 miliárd Kč (23,55 miliardy eur). Na otázku, či by to boli efektívne vynaložené peniaze, minister odpovedal: "Zatiaľ o tom, že by sme sa ambiciózne pustili do celého kanálu, nehovoríme. Som presvedčený, že by bolo vhodné, aby sme sa zaoberali niektorými jeho časťami. Bol by som nerád, aby sme hovorili, že postavíme celý kanál za tieto peniaze."



Najproblematickejšie by nebolo vybudovanie spojnice medzi južnou a severnou Moravou. Podľa ministra Ťoka je veľkým orieškom spojnica z Pardubíc. "Ide o výškový rozdiel viac ako 400 metrov, ktorý by bolo treba prekonať, aby sme prepojili Labe s riekou Morava. Tam je pre mňa veľký otáznik, či táto časť dáva veľký zmysel."