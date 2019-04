K. Prášek: Projekt Vydrica by nemal potláčať pamiatky

Projekt Vydrica, komplex obytných a administratívnych budov, plánuje začať budovať v budúcom roku spoločnosť Vydrica Development.

Bratislava 11. apríla (TASR) – Plánovaný developerský projekt Vydrica na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave v tesnej blízkosti Mosta SNP by nemal potláčať hodnotu prostredia a pamiatky v jeho blízkosti. Pre TASR to povedal riaditeľ Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava Karol Prášek. Projekt sa totiž má budovať na území mestskej pamiatkovej rezervácie a na mieste sú aj viaceré historické pamiatky. Doterajšiu spoluprácu pamiatkarov s developerom však hodnotí riaditeľ ako bezproblémovú. Investor deklaruje, že chce zachovať historické pamiatky na území.



V rámci novostavby musí podľa Prášeka dostať priestor aj jedna z najstarších a najhodnotnejších pamiatok hlavného mesta — Vodná veža. "Taktiež musí hrad zostať hradom na kopci. Nesmie zaniknúť vedľa novostavby Dóm sv. Martina a nemali by byť potlačené prostredie či pamiatkové hodnoty, ktoré vidieť napríklad z druhej strany Dunaja," vysvetlil.



Lokalita Vydrice má podľa riaditeľa svojho "ducha miesta" a aj archeologickú i stavebno-historickú hodnotu. Z toho dôvodu sa už od roku 2006 konali na tomto území viaceré výskumy. Vydrica je podľa neho známa ako územie, ktoré je polstoročia pustým územím uprostred mesta, preto chápe verejný záujem, aby bol priestor revitalizovaný. Veľmi dôležitou stavbou v lokalite je podľa neho Vodná veža. V minulosti strážila dôležitý brod cez rieku Dunaj.



Od roku 1967 došlo pre výstavbu Mosta SNP k asanácii tejto časti mesta. "Sú prvky, ktoré sa podarilo uchovať dodnes. Nepodľahli asanácii. Je to gotická konzola na začiatku Vydrice blízko Starého Mesta, ktorá dodnes trčí z múru blízko brala. Zostali zachované niektoré priestory, ktoré boli vyhĺbené do skaly, či zostali zachované ľadové jamy. Sú tam prvky, ktoré ešte stále možno pripomenúť a stvárniť. Vrátane parcelácie i uličných osí. Toto sa snažíme zachovať," vysvetlil. Aj v rámci zmien pri územnom rozhodnutí v roku 2010 pamiatkari potvrdili, čo chcú na území chrániť. "V tomto nám vychádza investor v ústrety. V rámci schvaľovania zostáva ešte predložiť projektovú dokumentáciu na stupni stavebné povolenie, a to stavebnému úradu, nám a my to znovu posúdime. Ak nám tam niečo bude chýbať alebo niečo nebude zohľadnené, budeme to pripomienkovať," deklaruje riaditeľ KPÚ.



Nevylučuje, že sa pri výkopových prácach môžu nájsť ešte nejaké pamiatky. Upozornil však na to, že archeologický výskum v rokoch 2006 až 2008 veľmi dôsledne preskúmal dostupné miesta. "Ešte stále tam je prítomný archeológ a ak sa niečo nájde, tak to zachráni a zdokumentuje," deklaruje Prášek s tým, že budú na výstavbu dozerať.



Projekt Vydrica, komplex obytných a administratívnych budov, plánuje začať budovať v budúcom roku spoločnosť Vydrica Development, ktorú tvorí firma Vydrica, vlastník pozemkov, a developerská spoločnosť Lucron. Celkové ukončenie výstavby je v pláne v roku 2024. V prípade budov a ich fasád sa počíta s tradičnými materiálmi, ako brizolit, kameň či tehla. Developer deklaruje, že chce zachovať historické pamiatky na území. V súčinnosti so zámermi mesta by sa podľa neho mohol z Vodnej veže stať atraktívny kultúrny priestor. Na dotknutých pozemkoch sa podľa investora realizovali už tri archeologické prieskumy a aj počas výstavby bude prítomný archeologický dozor.