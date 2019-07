Projekt Zwirn prinesie do Bratislavy byty, kancelárie i zeleň

Nová štvrť vyrastie medzi ulicami Košická, Svätoplukova a Páričkova, na mieste bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Bude priechodná, ale nie prejazdná.

Bratislava 10. júla (TASR) - Projekt Zwirn prinesie do bratislavského Ružinova byty vo vyššom strednom štandarde, certifikované kancelárske priestory, zeleň i občiansku vybavenosť. Pre TASR to uviedol riaditeľ biznis developmentu spoločnosti YIT Slovakia Radek Pšenička, ktorá je dcérskou firmou severského koncernu.



V utorok (9. 7.) bola verejná prezentácia projektu pre obyvateľov aj za účasti poradcu primátora pre rozvoj mesta, územné plánovanie a komunikáciu s developermi Juraja Šujana a starostu Ružinova Martina Chrena. Nová štvrť vyrastie medzi ulicami Košická, Svätoplukova a Páričkova, na mieste bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Bude priechodná, ale nie prejazdná. Projekt obsahuje pamiatkovú obnovu budovy Pradiarne 1900, tri polyfunkčné súbory, námestie, podzemné garáže a infraštruktúru. Riaditeľ Pšenička dodal, že parkovacie státia majú byť v podzemí. "Na povrchu tvoríme viac ako hektár zelene aj s výsadbou a zelené strechy objektov," povedal.



Hlavná architektka mesta Ingrid Kondrad vyslovila pre TASR poľutovanie nad tým, že bývalý majiteľ dokázal v minulosti zbúrať farbiareň v tomto území. Zároveň však ocenila, že súčasný developer zorganizoval urbanisticko-architektonickú súťaž na ideové a funkčné riešenie areálu a vyhrali ju architekti s odvahou ísť do blokovej zástavby." Práve to považujem sa veľkú šancu pri brownfieldoch, ktorých máme v okolí dosť. Je to iný prístup, ako to bolo v minulosti pri plánovaní zóny Chalupkova, tohto nášho bratislavského tzv. downtownu," uviedla.



Občania sa v diskusii s predstaviteľom developerskej spoločnosti, mesta a mestskej časti zaujímali o dopravu najmä na Košickej ulici ako dôležitej komunikácii v lokalite a električkovej trati v nej, prepojenie medzi budúcou autobusovou stanicou na Mlynských nivách so železničnou Hlavnou stanicou, parkovanie, harmonogram výstavby a o ďalšie témy.



Podľa informácií z distribuovaných materiálov developera na prezentácii námestie a obnova historickej budovy Pradiarne 1900 by mali byť hotové koncom roka 2020, 1. blok výstavby v decembri 2022, 2. blok v decembri 2023 a tretí v júni 2025.