Prokuratúra v Tokiu vzniesla nové obvinenia voči C. Ghosnovi

Tokio 22. apríla (TASR) - Tokijská prokuratúra vzniesla nové obvinenia voči bývalému šéfovi automobilky Nissan Carlosovi Ghosnovi z hrubého porušenia dôvery. Oznámil to v pondelok súd v Tokiu. Prokuratúra tak urobila v deň, keď sa končí súčasná niekoľkodňová lehota jeho väzby. Okamžite po zverejnení nových obvinení Ghosnovi právnici požiadali o prepustenie na kauciu.



Je to už štvrté obvinenie z porušenia japonských zákonov od novembra minulého roka, keď Ghosna zatkli na letisku v Tokiu. Až do 9. marca bol vo väzbe, potom ho súd prepustil na kauciu v hodnote 1 miliardy jenov (7,95 milióna eur). Už 4. apríla ho však opäť zatkli, tento raz pre údajné obohatenie sa na úkor spoločnosti Nissan, ktorej mala vzniknúť škoda za 5 miliónov USD (4,45 milióna eur).



Súd jeho väzbu dvakrát predĺžil, najskôr do 14. apríla a následne ešte o osem dní. Vo väzbe tak mal zostať do 22. apríla. V prípade nepredloženia nových obvinení by musel byť v pondelok prepustený. Prokuratúra však s novým obvinením prišla. To sa týka platieb divízie Nissanu, ktoré mali byť realizované v prospech súkromnej investičnej spoločnosti kontrolovanej Ghosnom.



Bývalý šéf a záchranca automobilky, ktorej koncom 90. rokov hrozil krach, však všetky obvinenia odmieta. Tvrdí, že sa stal obeťou zápasu o moc v Nissane, kde sa vedenie snažilo zabrániť ním presadzovanej užšej aliancii s francúzskou automobilkou Renault.



(1 EUR = 125,86 JPY, 1 EUR = 1,1250 USD)