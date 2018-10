Proti veterným parkom sa v Nemecku stavajú ochrancovia prírody

Michael Schäfer, vedúci úseku ochrany klímy a energetickej politiky WWF Deutschland uviedol, že v Nemecku majú dosť miesta pre ekologické energetické systémy.

Berlín 16. októbra (TASR) - Na úplné zabezpečenie Nemecka elektrickou energiou z ekologických zdrojov podľa štúdie, ktorú si objedalo združenie budovateľov veterných parkov WWF, bude treba 2,5 % plochy krajiny. Ak by sa dala prednosť solárnym panelom pred veternými parkmi, potrebná plocha by dosiahla 2,3 %. Uvádza sa to v štúdii, ktorú v Berlíne predstavili v utorok.



"V Nemecku máme dosť miesta pre ekologické energetické systémy," uviedol Michael Schäfer, vedúci úseku ochrany klímy a energetickej politiky WWF Deutschland.



Podľa WWF sa konflikty medzi ochrancami prírody a budovateľmi obnoviteľných energetických zariadení dajú odstrániť lepším plánovaním a účasťou občanov na projektoch.



Stavanie nových stožiarov pre veterné generátory naráža na odpor ochrancov prírody. Spory často končia na súdoch. Namietajú, že bojujú za ochranu vtáctva. V Aachene nedávno správny súd zastavil budovanie veterného parku v obci Eifel, lebo by ohrozili hniezdiská čierneho bociana.



Aby sa WWF vyvaroval podobných sporov s ochrancami prírody, dal preskúmať niekoľko okresov, v ktorých sa plánuje výstavba veterných parkov s vysokými stožiarmi, či nenarušia a neohrozia hniezdiská vtákov, ktoré sa tam zdržujú.



Nemecko má rozlohu 357.385,71 km2.