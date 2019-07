Protimonopolné úrady EÚ vyšetrujú plánovanú pomoc Španielska Peugeotu

Peugeot počíta s investíciou približne 500 miliónov eur do nových výrobných liniek pre vozidlá v továrni nachádzajúcej sa v meste Vigo, v Galícii na severozápade Španielska.

Brusel 1. júla (TASR) – Protimonopolné úrady Európskej únie (EÚ) začali v pondelok vyšetrovať plány Španielska poskytnúť finančnú pomoc vo výške 20,7 milióna eur miestnemu závodu francúzskej automobilky Peugeot v severozápadnej časti krajiny. Existujú totiž obavy, že mohlo dôjsť k porušeniu pravidiel EÚ o štátnej pomoci.



Peugeot počíta s investíciou približne 500 miliónov eur do nových výrobných liniek pre vozidlá v továrni nachádzajúcej sa v meste Vigo, v Galícii na severozápade Španielska. A tiež do zlepšenia výrobného procesu.



Európska komisia uviedla, že finančná pomoc Španielska by mohla priniesť domácemu závodu nespravodlivú výhodu pri lákaní projektu firmy Peugeot, alebo môže dokonca byť zbytočná.