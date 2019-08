Protimonopolný úrad schválil koncentráciu zamestnaneckých agentúr

Úrad zobral do úvahy aj to, že na trhu podľa neho takmer neexistuje exkluzivita v obchodných vzťahoch a že bariéry vstupu na trh sú nízke.

Bratislava 15. augusta (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu viacerých agentúr, ktoré ponúkajú sprostredkovanie práce za úhradu a dočasné zamestnanie. Spoločnosť Manuvia, a. s., bude spolu s Elni Capital LTD a podnikateľmi Marekom Kuchtom a Danielom Bercelom kontrolovať firmy Eurotrade-SR, a. s., Edymax Flexibility, s. r. o., Edymax Europe, s. r. o., a Edymax Personal Management SE, čím sa spoločne stanú jednotkou na slovenskom trhu dočasného zamestnávania. Informoval o tom PMÚ na svojej internetovej stránke.



"Koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy, pričom úrad zobral do úvahy najmä spôsob výberu poskytovateľov služieb agentúr dočasného zamestnávania (ADZ) zo strany užívateľských zamestnávateľov, zohľadnil trhovú štruktúru – existenciu viacerých relevantných konkurentov pri poskytovaní služieb ADZ, z ktorých niektorí patria do nadnárodne pôsobiacich skupín," zdôvodnil PMÚ svoje rozhodnutie. Úrad zobral do úvahy aj to, že na trhu podľa neho takmer neexistuje exkluzivita v obchodných vzťahoch a že bariéry vstupu na trh sú nízke.



"Po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní úrad neidentifikoval, že by predmetná koncentrácia značne narušila účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia," uviedol PMÚ v rozhodnutí, ktoré nadobudlo právoplatnosť 8. augusta.



Spoločnosť Manuvia vykázala v roku 2017 tržby necelých 4,5 milióna eur, Eurotrade – SR zaznamenala v roku 2018 tržby 21,8 milióna eur, Edymax Flexibility mal v roku 2018 tržby takmer 1,9 milióna eur a Edymax Europe ukončil minulý rok s tržbami 13,3 milióna eur.