Prudký nárast e-shopov sa prejavuje aj v balíkovej preprave

Bratislava 24. marca (TASR) – V balíkovej preprave sa prejavuje prudký nárast e-shopov, a to najmä zmeneným pomerom medzi doručením do firiem a na súkromné adresy. Informovala o tom spoločnosť Geis.



V roku 2017 podľa Dušana Vilhana, obchodného riaditeľa slovenskej skupiny Geis, doručila spoločnosť na súkromné adresy 30 % z celkového počtu zásielok. "V e-commerce sa mení skladba tovaru, veľkosť zásielok, ale aj požiadavky zákazníkov. Týka sa to hlavne monitoringu zásielok, kedy odosielateľ aj príjemca chcú mať čo možno najpresnejšie informácie o doručovaní, teda rôzne druhy avíz, upresňovanie časového okna doručenia, ale aj napríklad možnosť určiť si parametre pre doručenie," opísal.



Pri balíkovej preprave je stále populárnejšia aj platba kartou, alebo možnosť vyzdvihnutia zásielky na výdajnom mieste. Pre tento účel vznikajú siete výdajných miest. "Dnes je v medzinárodnej sieti zapojených takmer 800 rôznorodých predajní a preprava na ne je zvyčajne lacnejšia než štandardné doručenie na adresu priamo domov," priblížil Vilhan.