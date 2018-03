Prvá digitálna mena krytá whisky bola oficiálne uvedená na trh

Každý CaskCoin bude krytý právnym a fyzickým vlastníctvom podielu na sude Scotch Whisky.

Edinburg 20. marca (TASR) - Prvá digitálna mena krytá whisky bola v utorok oficiálne uvedená na trh prostredníctvom prvotnej ponuky Initial Coin Offering (ICO). Poskytuje investorom podiel v portfóliu škótskej whisky v hodnote 40 miliónov libier (45,66 milióna eur).



CaskCoin je vytvorený blockchain technológiou Ethereum, ktorá je skombinovaná s investíciou do fyzických aktív v podobe dozrievajúcej škótskej whisky.



Portfólio whisky sa skladá z výberových jednodruhových whisky s dobou zrenia od 25 do 50 rokov. Sú medzi nimi jedny z najkvalitnejších a najvyhľadávanejších Single Malts whisky.



Každý CaskCoin bude krytý právnym a fyzickým vlastníctvom podielu na sude Scotch Whisky. Na webovej stránke sa uvádza, že každý investor do CaskCoin musí byť zaradený na listinu vlastníkov.



K dispozícii je maximálne 6,5 milióna CaskCoinov, ktoré sa predávajú po približne po 8,15 GBP za jeden. Aukcia sa začala 12. marca a bude trvať do 30. marca. Minimálna investícia má mať hodnotu 30.000 GBP vo forme bitcoinov alebo digitálnej meny ether.



Digitálnu menu krytú whisky vytvorila spoločnosť Ricky Christie, majiteľ North Scotland Distilling, ktorá sídli v Edinburgu. Po zatvorení liehovaru sa Christie zameriava viac na sprostredkovanie predaja whisky a výrobu miešanej škótskej značky Wolf of Badenoch.



(1 EUR = 0,87593 GBP)