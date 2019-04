Saudskoarabský, štátom kontrolovaný energetický gigant, ktorý chcel z emisie pôvodne získať 10 miliárd USD (8,87 miliardy eur), dostal ponuky v hodnote takmer 100 miliárd USD.

Dubaj 9. apríla (TASR) - Prvá emisia dlhopisov Saudi Aramco vzbudila enormný globálny záujem.



Saudskoarabský, štátom kontrolovaný energetický gigant, ktorý chcel z emisie pôvodne získať 10 miliárd USD (8,87 miliardy eur), podľa zdroja oboznámeného so situáciou dostal ponuky v hodnote takmer 100 miliárd USD.



Najväčší svetový producent ropy v utorok zvýšil objem emisie dlhopisov na 12 miliárd USD, uviedol pre agentúru AFP zdroj blízky operácii. Dôvodom vydania dlhopisov je podpora diverzifikácie saudskoarabskej ekonomiky. Celkový dopyt po dlhopisoch s rôznou dobou splatnosti (od 3 do 30 rokov) dosiahol podľa zdroja 92 miliárd USD.



Saudskoarabský minister energetiky Chálid Fálih predtým povedal, že koncern chce získať z emisie 10 miliárd USD.



Záujem o vôbec prvú emisiu dlhopisov Saudi Aramco je enormný aj napriek obavám niektorých investorov z vplyvu vlády na koncern. Takisto je to signál, že investori sa vracajú do Saudskej Arábie, ktorej imidž naštrbila vražda novinára Džamála Chášukdžího vlani v októbri.



(1 EUR = 1,1277 USD)