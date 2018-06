NDS chce zmeniť prístup pri súťažiach na projektové a stavebné práce

Pôvodne chceli diaľničiari vyhlásiť súťaž s viacerými kritériami už na projektové práce k obchvatu Krupiny na rýchlostnej ceste R3 za odhadovanú cenu 4,13 milióna eur.

Bratislava 30. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce v súťažiach na projektové a tiež aj stavebné práce posudzovať viaceré kritériá. Rozhodujúcou by tak nemala byť už iba najnižšia cena. Prvé takéto tendre by sa mohli spustiť ešte v priebehu leta.



Pôvodne chceli diaľničiari vyhlásiť súťaž s viacerými kritériami už na projektové práce k obchvatu Krupiny na rýchlostnej ceste R3 za odhadovanú cenu 4,13 milióna eur. Nakoniec ju však vyhlásia ešte iba s kritériom najnižšej ponúknutej ceny. Podľa diaľničiarov totiž multikriteriálne vyhodnocovanie ponúk zaznamenalo na trhu projektových firiem veľmi pozitívnu a silnú odozvu.



"Projektovým spoločnostiam preto NDS predĺžila čas na pripomienkovanie návrhu nového posudzovania hodnotenia súťaží," opísala pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Len čo sa podľa jej slov zapracujú všetky pripomienky trhu a uzavrie sa kontrola podkladov s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO), NDS bude vyhlasovať súťaže na projektové práce s multikriteriálnym hodnotením.



Diaľničiari zároveň podľa Michalovej už pripravili aj prvé súťažné podklady s viackriteriálnym vyhodnocovaním ponúk na stavebné práce. Poslali ich na kontrolu na ÚVO a mali k tejto problematike aj workshop so stavebnými spoločnosťami.



"Pokiaľ kontrola nenájde zásadné nezrovnalosti a stavebné spoločnosti zareagujú pozitívne, NDS vypíše takúto súťaž na stavebné práce ešte v prázdninovom období," avizovala Michalová.



Kým doteraz bola rozhodujúcim kritériom v súťažiach najnižšia cena, po novom by sa pri súťažiach na projektovú dokumentáciu posudzovali štyri kritériá, a to cena, referencie uchádzačov, kvalita tímu odborníkov a sociálny aspekt. Kvalita tímu odborníkov by sa určovala podľa konkrétnej stavby, v prípade sociálneho aspektu by išlo napríklad o zamestnávanie zdravotne znevýhodnených. Tieto štyri kritériá by mali rôznu váhu.



Návrh pripravila NDS na základe skúseností iných európskych krajín, predovšetkým z Dánska, Rakúska, Fínska a Českej republiky. Multikriteriálne hodnotenia ponúk patria podľa diaľničiarov k bežnej praxi v krajinách Európskej únie, uprednostňujú ich Európska komisia a agentúra Jaspers a aj Úrad pre verejné obstarávanie.