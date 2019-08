Prvý hypermarket na Slovensku otvorilo Tesco pred 20 rokmi

Pred dvoma dekádami mohli Slováci prvýkrát nakúpiť všetko potrebné pod jednou strechou v prvom hypermarkete.

Bratislava 12. augusta (OTS) - Vyše 7 000 m2 predajnej plochy ponúkol nový hypermarket, ktorý otvorila spoločnosť Tesco v Nitre v júni 1999. Bol to vôbec prvý hypermarket na Slovensku a miesto, ktoré Slovákom prinieslo najširšiu ponuku produktov na trhu.



Zákazníci si mohli v prvom hypermarkete vybrať spomedzi takmer 50-tisíc druhov tovaru na jednom mieste. V samotnom obchode pracovalo v tom čase približne 600 ľudí, čim sa v roku 1999 radilo Tesco k najväčším zamestnávateľom v meste Nitra. Novinkou bolo predstavenie vlastnej značky Tesco s 30 druhmi potravín a drogérie.



„Od otvorenia prvého hypermarketu ubehlo 20 rokov a my neustále potvrdzujeme náš dlhodobý záväzok voči Slovensku a slovenským zákazníkom: investujeme do výstavby a modernizácie našich obchodov a distribučných centier, zlepšovania ponuky pre zákazníkov, predstavili sme množstvo inovácií, aby sme zlepšovali zážitok z nakupovania. S našimi takmer 10 000 kolegami sme sa zaradili medzi troch najväčších súkromných zamestnávateľov. Dlhodobo tiež pomáhame zlepšovať život v komunitách naprieč Slovenskom,“ uvádza Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.



V nitrianskom hypermarkete stále pracuje aj 30 kolegov, ktorí tu pôsobia od jeho otvorenia. Takto si na otvorenie prvého hypermarketu na Slovensku spomína Monika Andrašiková: „Na otvorení sa zúčastnili aj zástupcovia mesta. Keďže to bol prvý hypermarket na Slovensku, ľudia boli zvedaví a na otvorenie pricestovali zo širokého okolia. Pred obchodom stáli dlhé rady ešte pred otvorením. Prvých návštevníkov nového hypermarketu vtedy zaujímali najmä akcie na rôzny tovar, ktorý dovtedy nebol tak ľahko dostupný. Zrazu mali pri jednom type tovaru na výber množstvo nových domácich aj zahraničných značiek.“



Od otvorenia prešiel hypermarket mnohými zmenami vrátane celkovej modernizácie: „Najväčšia zmena prebehla v roku 2016, keď sme upravili pulty s ponukou čerstvých potravín a mrazených výrobkov, zväčšili sme priestor so sezónnym tovarom a zaviedli sme predaj voľných rýb. Okrem toho, sme vytvorili F&F oddelenie so samostatným vstupom. Zákazníkom tiež ponúkame čerstvé pekárenské výrobky z našej vlastnej pekárne,“ hovorí súčasný riaditeľ hypermarketu Tesco v Nitre Ivan Róža. V súčasnosti patrí hypermarket Tesco, ktorý sídli v obchodnom centre Galéria, k najväčším veľkoplošným predajniam v Nitrianskom kraji.



Hypermarket v Nitre sa však môže pochváliť aj ďalším prvenstvom. Spolu s trnavským hypermarketom Tesco patrí medzi prvé obchody na Slovensku, kde si mohli zákazníci vyskúšať službu Scan&Shop: „Sme pyšní na to, že práve v našom obchode sme medzi prvými predstavili rôzne novinky a inovácie, ktoré uľahčujú prácu našim kolegom a pomáhajú zákazníkom nakupovať jednoduchšie a efektívnejšie. Medzi ďalšie inovácie patrí napríklad zavedenie samoobslužných pokladní, služby Tesco Online nákupy a Klikni&Vyzdvihni (Click&Collect),“ dodáva Ivan Róža.



Tesco vstúpilo na slovenský trh v roku 1996. Reťazec aktuálne prevádzkuje 150 obchodov rôznych formátov, 4 nákupné centrá Galéria, 3 distribučné centrá a 18 čerpacích staníc. Spoločnosť tiež prevádzkuje služby ako Tesco Online nákupy, Tesco Finančné služby a Tesco mobile. Po celom Slovensku Tesco zamestnáva takmer 10 000 kolegov, čím sa zaraďuje medzi troch najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine.