P. Sádovský: Kvalitná verejná doprava bude základom mestskej mobility

Žilina 27. septembra (TASR) – Kvalitnú ponuku, ktorá plnohodnotne uspokojí potreby zákazníkov, považujú za najdôležitejší cieľ zástupcovia Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) a členských dopravcov v rámci dlhodobej vízie pre verejnú osobnú dopravu. Informovali o tom v stredu (26.9.) na medzinárodnej konferencii Cesta do budúcnosti 2018, ktorá sa v Žiline venovala výzvam naprieč všetkými oblasťami dopravy.



Podľa prezidenta Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) Petra Sádovského bude kvalitná verejná doprava do budúcnosti tvoriť základ pre sieť mestskej mobility. "Iné riešenie nikde vo svete neexistuje. Systém verejnej osobnej dopravy vie byť pre svoju veľkú kapacitu najefektívnejší. Súčasne reaguje v čo najväčšej miere na individuálne potreby cestujúcich – či už z hľadiska inteligentných elektronických služieb, celkového komfortu, prehľadnej ponuky alebo cielenej osvety cestujúcich," vysvetlil Sádovský.



Dopravcovia združení v ZAD prevádzkujú podľa hovorkyne zväzu Evy Vozárovej 4300 autobusov, obsluhujú 24.000 zastávok a ročne prepravia zhruba 250 miliónov cestujúcich. "Členmi ZAD sú sedemnásti najväčší regionálni dopravcovia, ktorých vozidlá ročne najazdia 230 miliónov kilometrov," uviedla Vozárová.



Podotkla, že napriek rozmachu automobilizmu Slováci často preferujú práve autobusovú dopravu na cestu do práce a do škôl. "Podiel kolektívnej dopravy cestujúcich na celkovej osobnej doprave v rámci Slovenska je 25,2 %, uvádza oficiálny odhad Eurostatu. Hromadná doprava zahŕňa autobusy aj vlaky, pričom pre 28 krajín Európskej únie (EÚ) je priemer len 17,1 %," doplnila hovorkyňa ZAD.



"Autobusoví dopravcovia vnímajú negatívne, že často dnes chýba odvaha k opatreniam, ktoré môžu byť na prvý pohľad nepopulárne. Ide napríklad o reštrikcie pre autá v mestách, ktoré je potrebné spojiť s kvalitnou propagáciou pre autobusovú verejnú dopravu," dodala Vozárová.