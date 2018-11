P.Žiga: Ak sa SNS nedohodne s odborármi, osobitý odvod zrejme neprejde

Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Galko (SaS) najsilnejšiu vládnu stranu vyzval, aby zákon nepodporila.

Bratislava 4. novembra (TASR) - Ak sa strana SNS nedohodne s odborármi, osobitý odvod pre obchodné reťazce pravdepodobne neprejde. V diskusii TV Markíza Na telo to priznal minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), ktorý zdôraznil, že nejde o návrh Smeru-SD a v druhom čítaní bude ešte priestor na zmeny.



"Sú tam otvorené otázky, je to na strane SNS, aby to vyrokovala s odborármi. Pokiaľ sa nedohodnú, pravdepodobne ten zákon neprejde. Ale nechajme to ešte na ďalšie týždne, aby mali priestor a čas nájsť nejaký konsenzus," povedal Žiga. Dodal však, že aj jeho strana dlhodobo hovorí, že marža, ktorá sa vytvára v potravinárskom priemysle, je nespravodlivo rozdelená.



Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Galko (SaS) najsilnejšiu vládnu stranu vyzval, aby zákon nepodporila. "Ak sú v Smere-SD príčetní ľudia, toto musia zmiesť zo stola. Tento návrh sa nedá zrekonštruovať," tvrdí opozičný poslanec.