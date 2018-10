Žiga: EK potvrdila naše kroky pri investičných stimuloch pre Jaguar

Investičné stimuly boli podľa Žigu poskytnuté automobilke, aby neodišla do Mexika.

Bratislava 4. októbra (TASR) – Európska komisia (EK) svojím rozhodnutím potvrdila správnosť krokov Slovenskej republiky pri poskytnutí investičných stimulov automobilke Jaguar Land Rover (JLR), uviedol vo štvrtok minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Komisia podľa neho skonštatovala, že boli vytvorené všetky podmienky na to, aby nebola ohrozená hospodárska súťaž v rámci Európskej únie (EÚ) a Slovensko mohlo zároveň zabojovať, aby investor neodišiel do Mexika.



Komisia vo štvrtok dospela k záveru, že investičná pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. "Európska komisia potvrdila správnosť našich krokov a potvrdila legitímnosť našich krokov," skonštatoval Žiga. Podľa neho je to dobrá správa pre Slovensko, pre Nitru aj pre slovenský priemysel.



Investičné stimuly boli podľa Žigu poskytnuté automobilke, aby neodišla do Mexika. "EK skonštatovala, že boli vytvorené všetky podmienky na to, aby nebola ohrozená hospodárska súťaž v rámci Európskej únie, ale zároveň, aby sme vedeli zabojovať o investora a neodišiel do Mexika. To znamená, všetky tieto podmienky sme splnili, 129 miliónov eur je povolená poskytnutá štátna pomoc," dodal minister s tým, že JLR už bude môcť tieto peniaze čerpať. V krátkom čase bude podľa neho výroba oficiálne otvorená.



Podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) bude kapitola ministerstva hospodárstva disponovať v najbližších rokoch čiastkami, ktoré postupne sľub investičnej pomoci naplnia. Otázka investičných stimulov je zároveň podľa neho veľmi citlivou záležitosťou. Ako dodal, tento výsledok nie je vôbec samozrejmý ani z toho dôvodu, že ide v podstate o britskú firmu. "Myslím, že to je aj výborný signál, taký malý kamienok do tej mozaiky, ako sa možno v budúcnosti majú budovať vzťahy s Britániou, keď už bude mimo Európskej únie," zdôraznil Kažimír.



Šéf rezortu hospodárstva doplnil, že pôjde o jediný závod automobilky JLR v EÚ. "Je dosť možné, že aj celá obchodná činnosť, ktorú robí Jaguar Land Rover v rámci Európskej únie, bude realizovaná prostredníctvom tejto automobilky, ktorá bude umiestnená u nás v Nitre," uzavrel Žiga.